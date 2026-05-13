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習特會前預熱恒指倒升40點報26388，京東系全日領漲AI股尾盤爆上

13/05/2026

習特會前預熱恒指倒升40點報26388，京東系全日領漲AI股尾盤爆上

 

 

　　習特會將於明早登場，此前中美貿易代表團先行在韓國舉行貿易磋商，中午休市前恒指轉勢抽升，抵銷隔晚公布美國4月份通脹高於預期利淡。午後市場風險胃納上升，有指因英偉達掌舵人黃仁勳隨團出訪中國，市場憧憬中國有望放寬對英偉達打壓，AI股飆升帶旺市況，恒指收市維持升勢，全日收報26388，升40點或0.2%，主板成交近2778億元。國指收報8876，跌5點或不足0.1%。科指收報5093，升23點或0.5%。

 

　　午後AI股爆升，此前美國駐華大使館發布中國駐美大使謝鋒接受美媒專訪的內容，謝鋒表示，中美在人工智能領域應良性競爭，還要通過合作共同展現大國擔當。疊加英偉達晶片放寬憧憬，新晉AI股尾升急升；智譜(02513)升36.9%，報1150元；MiniMax(00100)升18.5%，報818元；迅策(03317)升23.9%，報283.2元。傳統AI股呆滯；百度(09888)跌1.6%，報137.5元；商湯(00020)跌0.5%，報1.98元；阿里(09988)跌0.4%，報132.8元。

 

　　京東全系公布第一季業績，集體勝過預期，其中京東集團(09618)第一季經調整淨利按年跌42%至73.79億元人民幣，仍勝預期的53.44億元人民幣。股價全日領漲藍籌，收市升8.3%，報128.2元，為全日最佳表現藍籌。

 

　　京東系另外三股除了首季業績同樣報捷外，亦同時祭出回購行動支撐股價，兩隻藍籌緊隨母企一同升為恒指三大升幅股份，京東物流(02618)升7.1%，報16.05元；京東健康(06618)升7.5%，報48.86元。另外京東工業(07618)升12.8%，報16.25元。

 

　　泡泡瑪特(09992)公布第一季按年增長75%至80%，其中中國地區收益按年增長100%至105%，跑贏美洲及歐洲等地，惟股價先升後跌，全日跌1.2%，報160.9元。

 

　　快手(01024)傳出分拆可靈上市消息後，多間大行針對分拆傳聞發表研究報告，其中摩通預計分拆的確有利潛在估值釋放，但快手自身AI開發資本支出仍然極高，在分拆落實前未看到任何明顯的催化劑來支撐股價跑贏大市，維持給予低於現價的價目標48元，拖累股價今日回吐1.9%，報51.6元。

 

　　內房龍頭潤地(01109)公布4月總銷售金額約258.8億人民幣，按年增長49.6%。至於首四個月累計銷售金額約700億人民幣，按年增長2.2%。全日股價反覆，收市升0.2%，報38.2元。

 

　　習特會前車股顯著走弱；吉利(00175)跌5.2%，報21.38元，為全日最差表現藍籌；比亞迪(01211)跌1.7%，報98.15元；零跑(09863)跌1%，報45.62元；小鵬(09868)跌0.3%，報62.4元；理想(02015)升0.3%，報73.65元；蔚來(09866)升1.8%，報48.32元。

撰文：經濟通市場組

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