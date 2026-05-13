騰訊業績 | 騰訊首季經調整盈利升11%至679億人幣，略勝預期

騰訊(00700)公布，截至2026年3月31日止首季非國際財務報告準則純利679.05億元(人民幣．下同)，按年升11%，略勝預期；每股非國際財務報告準則基本盈利7.517元。

至於首季純利為580.93億元，按年升21%，每股基本盈利6.431元。

期內收入1964.58億元，按年升9%，則遜於預期。增值服務業務收入增長4%至961億元，當中本土市場遊戲收入454億元，增長6%；國際市場遊戲收入188億元，增長13%；社交網絡收入則跌2%至319億元。

其中，騰訊解釋指，收入增速滯後於本土市場遊戲流水增速，由於今年春節假期晚於去年，導致更多收入遞延至之後確認。

另外，營銷服務業務收入增長20%至382億元。金融科技及企業服務業務收入增長9%至599億元。

騰訊在業績報告中指出，Hy3 preview模型在同等參數規模的模型中性能領先，兼具實用性與性價比，且自4月28日以來，其在OpenRouter的token消耗量排行榜上穩居前列。公司亦相信，其WorkBuddy目前是中國使用最廣的效率AI智能體服務，且其核心業務在用戶粘性、收入及盈利上持續增長，既為AI投入提供了充裕的現金流支持，亦為AI的落地應用奠定了豐富的場景基礎。

撰文：經濟通採訪組

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