阿里業績 | 阿里巴巴第四財季經調整盈利大跌99.7%至8600萬人幣，遠遜預期，收入升3%

阿里巴巴(09988)公布，截至今年3月底止第四財季非公認會計準則淨利潤8600萬元（人民幣．下同），按年下跌99.7%，遠遜市場預期。歸屬於普通股股東的淨利潤254.76億元，則上升106%，每股攤薄收益1.3元。

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公司解釋，第四財季股東應佔盈利增長主要歸因於其所持有的股權投資按市值計價變動的淨收益同比增加，以及去年同期處置高鑫零售和銀泰所產生的損失，部分被經調整EBITA的減少所抵銷。

於第四財季，收入2433.8億元，增長3%。按業務劃分，中國電商事業集團收入1222.2億元，按年升6%；阿里國際數字商業集團收入354.29億元，按年升6%；雲智能集團收入416.26億元，按年升38%；其他收入654.59億元，按年跌21%。

電商集團EBITA跌40%，CMR同口徑增幅8%

至於細分中國電商事業集團內，第四財季電商業務收入962.92億元，按年跌1%；客戶管理收入（CMR）則按年增長1%，若不考慮新營銷發展計劃所產生的視作收入沖減項影響，同口徑CMR按年增長將為8%；即時零售業務收入199.88億元，按年增長57%，主要是得益於「淘寶閃購」所帶來的訂單量增長。

經調整EBITA為51.02億元，按年跌84%，其中中國電商集團經調整EBITA為240.1億元，按年下降40%，主要是由於對即時零售、用戶體驗以及科技的投入所致，同時客戶管理服務亦帶來了正向貢獻。

全財年經調整純利按年跌62%

至於全財年收入1.024萬億元，按年升3%；非公認會計準則淨利潤606.58億元，按年跌62%。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘在業績報告中表示，阿里全棧AI技術投入已正式跨越初期培育階段，進入正向的規模商業化回報周期。本季度，集團在模型、雲基礎設施和應用各層實現加速突破。雲外部商業化收入增速提升至40%，AI相關收入佔比達30%。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，集團戰略投入持續轉化為業務增長。雲智能集團收入增長持續加速，AI相關產品收入連續十一個季度實現三位數增長。中國電商的客戶管理收入，在同口徑下的季度增長8%，即時零售單位經濟效益和筆單價穩步提升。展望未來，集團對業務充滿信心，將持續投入AI+雲以強化戰略優勢。

撰文：經濟通採訪組

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