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美股 | 特朗普攜科企巨頭抵京訪問，納指與標指再創新高

14/05/2026

　　美國總統特朗普周三（13日）晚上乘坐「空軍一號」專機飛抵北京，帶同馬斯克、黃仁勳等科企巨頭展開為期三天的國事訪問。納指與標指再度創下盤中及收市新高；惟傳統藍籌股受壓於高企的國債息率，拖累道指微跌。

 

　　道指收市跌67.36點，或0.14%，報49693.2點；標指升43.29點，或0.58%，報7444.25點；納指升314.14點，或1.2%，報26402.34點。

 

　　這是美國總統時隔9年再次訪華，亦是中美元首繼去年10月南韓釜山後再次面對面會晤。英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳隨同特朗普訪華，被視為有望緩解美國對華AI晶片出口禁令的潛在利好信號，英偉達股價抽高2.3%，晶片大廠美光(US.MU)亦大升4.8%。

 

　　其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升2.7%，Meta(US.META)升2.3%，蘋果(US.AAPL)升1.4%，微軟(US.MSFT)跌0.6%，谷歌(US.GOOG)升近4%，亞馬遜(US.AMZN)升1.6%。

 

　　阿里巴巴(US.BABA)預計未來一年AI相關產品的收入佔比將進一步突破50%，刺激其美股飆8.2%。

 

國際油價回吐

 

　　國際油價在連續多日攀升後出現回吐，紐約期油下跌0.8%，報每桶101.29美元，布蘭特期油跌1.8%，報每桶105.81美元。

 

　　國際金價走勢反覆，現貨金與紐約期金表現分化。現貨金價錄得回吐，下跌0.6%，報每盎司4687美元；而紐約期金則在避險情緒支撐下微升0.1%，報每盎司4693美元。

 

　　美匯指數維持在98.4至98.5附近震盪，日內微升0.2%。美元兌日圓匯率持續於高位徘徊，日內最高曾觸及157.92，主要在157.5至157.8區間窄幅波動，日內升0.1%。歐元兌美元匯率於1.17水平窄幅震盪，一度下試1.1695，日內跌0.2%。

撰文：經濟通國金組

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