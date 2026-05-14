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傳機管局接管11 SKIES七成控制權，新世界(00017)稱仍在商討中未達協議

14/05/2026

傳機管局接管11 SKIES七成控制權，新世界稱仍在商討中未達協議

 

 

　　新世界發展(00017)發表澄清公告，就市場有關潛在投資、11 SKIES項目及融資安排等傳聞作出回應。集團表示，已向控股股東周大福企業有限公司查詢，獲告知今年1月30日公告所載事項並無重大進展，且尚未與任何潛在投資者達成任何協議，包括有關潛在投資之金額、性質或形式。


　　
　　就位於機場附近的旗艦項目11 SKIES方面，公司指，正與香港機場管理局商討重新檢視及探索項目合約安排作出變更的可能性，惟目前尚未就任何變更達成協議。就集團之融資安排方面，集團將於日常業務流程中管理其與貸款人的融資安排，且並不知悉任何重設本集團融資條款的期限。

 

　　公司提醒，股東及潛在投資者不應依賴市場傳言，有關集團資料應以公司官方公告為準，並於買賣公司證券時審慎行事。

 

　　據《南華早報》昨日（13日）報道，機場管理局已接管新世界旗下的「11 SKIES」項目的70%控制權，包括面積266萬平方呎的零售和餐飲空間，但未知機管局會否接管餘下57萬平方呎的娛樂空間及辦公室區域。

 

　　機管局發言人對媒體表示，正就　11 SKIES 項目與發展商新世界密切溝通。機管局稱，正全力發展SKYTOPIA（機場城市）項目，而11 SKIES 的定位將配合SKYTOPIA 整體發展，發揮協同效應，2028年將會是11 SKIES 配合SKYTOPIA 分階段投入服務的好時機。

撰文：經濟通市場組

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