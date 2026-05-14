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盤前攻略｜阿里騰訊季績標青帶動，港股料習特會後衝擊兩萬七

14/05/2026

　　美國公布4月份PPI按年大增6％，增幅創三年半新高之餘亦高於市場預期的4.9％。但市場在大市昨日回落後已迅速消化通脹因素，隔晚市場重新追捧AI及存儲概念，美光升4.8％，費城半導體指數升逾2.5％。三大指數個別發展；道指跌67點報49693。納指升314點報26402再破頂，標普升43點報7444同樣破頂。

 

盤前攻略｜阿里騰訊季績標青帶動，港股料習特會後衝擊兩萬七

（Shutterstock圖片）

 

*阿里ADS較港股高逾7％，中概AI股受捧金山雲飆18％*

 

　　阿里巴巴(09988)公布第四季度業績，經調整淨利急降至僅得8600萬元人民幣，收入按年增3％至2433.80億元人民幣與預期相約。然而季度AI收入已突破358億元人民幣，繼續保持三位數的高速增長，刺激市場憧憬阿里進一步擴AI業務及轉型成功，隔晚ADS急飆8.18％報145.81美元，較港股高7.46％，折合142.7元。

 

　　其餘中概股受習特會帶動集體飆升；拼多多升4.04％報99.60美元，百度升7.55％報150.50美元，萬國數據升6.90％報45.70美元，金山雲飆17.05％報17.92美元，理想升6.83％報20.02美元，蔚來升7.57％報6.54美元，小鵬升3.22％報16.68美元，攜程升0.52％報52.28美元，貝殼升5.78％報19.59美元，富途升4.17％報142.74美元，禾賽升12.39％報24.04美元。

 

*騰訊ADR跑贏港股逾3％*

 

　　騰訊(00700)公布第一季業績，經調整淨利679.05億元人民幣幣符合預期，收入增9％至1964.58億元人民幣略低於預期。增值服務業務收入按年僅增4％，內地市場及國際市場收入都低於預期，但營銷服務收入按年增兩成彌補不足。績後ADR造價較港股高3.42％，折合478.4港元。

 

　　其餘ADR同樣大幅跑贏港股；小米(01810)ADR較港股高2.04％，折合32.4港元；美團(03690)ADR較港股高4.80％，折合91.8港元；友邦(01299)ADR較港股高2.50％，折合89.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.59％，折合141.9港元；港交所(00388)ADR較港股高2.04％，折合432.5港元。

 

*港股喜訊連連，熊倉料遭大清洗*

 

　　昨晚恒指夜期大升505點報26799，較現貨高水411點。今早起亞太區股市維持偏好，韓股升逾1％，日股升約0.5％；但都不及受習特會預期支持及重磅受業績帶動的港股，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26908，升547點，較現價高水520點，恒指料高開約500點。

 

　　美國總統特朗普帶同大批美國企業家訪華，連黃仁勳都在最後一刻驚喜同行，帶動昨日港股市場已預先炒熱，個別AI股受捧。今日承接港股兩大重磅同時發布業績，騰訊業績略好過預期之餘，阿里AI收入擦亮市場雙眼，吸引隔晚美股市場都回流追捧中資科網股，料港股今日升勢難擋。以黑期升幅估計，今日恒指勢挑戰27000，但仍須觀望資金在高位逼近27000前有何取態，如仍出現較大規模資金或北水流出，則證市場對港股信心仍不足。

 

　　參考恒指牛熊街貨分布，牛倉維持強勢，上日淨增1670張對應期指張數，但目前市況春暖花開，縱然熊倉審慎也難逃被殺，以今日升勢估計，熊倉最多新增及重債區都會被清掃一空，預計恒指先以27000為關鍵後市指標。

 

撰文：經濟通市場組

 

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