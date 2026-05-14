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開市Go | 屏息以待習特會，黑石傳棄入股新世界，復藥阿茨海默症藥授權

14/05/2026

要聞盤點

 

1、儘管美國最新通脹數據超預期，但在人工智能熱潮及中美科技博弈潛在破局的憧憬下，美股周三（13日）走勢分化。受惠於科技板塊的強勁動能，納指與標指再度創下盤中及收市新高；惟傳統藍籌股受壓於高企的國債息率，拖累道指微跌。道指收市跌67點，或0.14%，報49693點；標指升43點，或0.58%，報7444點；納指升314點，或1.2%，報26402點。中國金龍指數升273點。日經指數開報63647.5點，無升跌。


　
2、美國總統特朗普今日上午將與中國國家主席習近平會晤，討論經貿等關鍵議題。美國國務卿盧比奧稱，美方希望中方促使伊朗放棄在波斯灣的行動。


　
3、由中國副總理何立峰和美國財長貝森特率領的經貿團隊結束在首爾的磋商。據報，中美元首峰會可能達成規模約300億美元的對等關稅削減安排。


　
4、美國4月份生產物價指數（PPI）按年大幅飆升6%，遠高於市場預期的4.9%，創自2022年12月以來最大按年升幅。


　
5、美國參議院以54比45的投票結果，正式確認沃什出任下一屆美聯儲主席。


　
6、美聯儲年度調查顯示，約九成受訪者對物價上漲感到擔憂，就業焦慮加劇。波士頓聯儲行長傾向于在一段時間內維持利率不變，並稱尤為關切通脹高企。


　
7、英國衛生大臣施卓添的盟友表示，施卓添準備本周辭去內閣職務，對首相施紀賢的領導地位發起挑戰。


　
8、中國市場監管總局部署開展反不正當競爭專項執法，嚴查算法違規現象，並推動價格法等法規修訂。

 

9、國際能源署發布最新《石油市場報告》，指出受中東地緣政治衝突影響，預計2026年全球原油供需將出現大逆轉，全年面臨每日178萬桶的嚴重供應缺口。


　
10、摩根士丹利對美國股市後市展望轉趨樂觀，預測標普500指數在未來12個月內有望攀升至8300點，較現水平潛在升幅約12%。


　
11、彭博消息稱，由於陷入困境的新世界發展拒絕讓出控制權，黑石集團已放棄規模40億美元的交易計劃。《南華早報》指，在香港國際機場二號客運大樓啟用前，機管局從新世界發展接管11 SKIES的70%樓面。

 

12、丹諾醫藥(06872)今日至下周二（19日）招股，每股作價75.7元，集資最多6.27億元，每手50股，入場費3823.17元。預期於下周五（22日）掛牌。中信證券及農銀國際為聯席保薦，引入基投AMR行動基金、東方資產等五家企業。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 11:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 11:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 11:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2026 10:45
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