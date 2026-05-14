異動股｜阿里高開8％，上季收入升3％兼派現金股息料AI產品新財年收入突破五成

阿里巴巴(09988)現價升7.8％，報143.1元，該股成交約894萬股，涉資12.8億元。

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阿里公布，截至今年3月底止第四財季非公認會計準則淨利潤8600萬元人民幣，按年下跌99.7％，遠遜市場預期。歸屬於普通股股東的淨利潤254.76億元人民幣，則上升106％，每股攤薄收益1.3元人民幣。公司亦宣派2026財年年度定期現金股息，分別為每股普通股0.13125美元或每股美國存託股1.05美元。

於第四財季，收入2433.8億元人民幣，增長3％。按業務劃分，中國電商事業集團收入1222.2億元人民幣，按年升6％；阿里國際數字商業集團收入354.29億元人民幣，按年升6％；雲智能集團收入416.26億元人民幣，按年升38％；其他收入654.59億元人民幣，按年跌21％。

*全財年經調整純利按年跌62％*

至於全財年收入1.024萬億元人民幣，按年升3％；非公認會計準則淨利潤606.58億元人民幣，按年跌62％。

*料未來一年AI相關產品收入佔比將突破50％*

集團高層在分析員電話會議上預測，未來一年人工智能（AI）相關產品收入佔比將突破50%，成為阿里雲收入增長的核心引擎。

首席執行官吳泳銘給出具體時間表：預計6月季度，包含百煉MaaS（模型即服務）平台在內的AI模型與應用服務，其年化經常性收入（ARR）將突破100億元人民幣；到今年年底，更可望衝破300億元人民幣大關。

吳泳銘同時表示，有信心在新財年結束前，實現即時零售業務的單位經濟效益（UE）由負轉正，並最終邁向整體盈利。

現時，恒生指數報26836，升448點或升1.7％，主板成交超過55億元。國企指數報9070，升193點或升2.2％。恒生科技指數報5258，升164點或升3.2％。

撰文：經濟通市場組

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