習近平為特朗普舉行歡迎儀式（不斷更新）

在美股不斷刷新歷史高點之際，美國總統特朗普與中國國家主席習近平的會晤，成為市場下一個重要考驗。

（Shutterstock圖片）

部分出席此次峰會的企業高管，已帶動所屬公司股價走高。英偉達(US.NVDA)周三（13日）收漲2.3％。美光科技(US.MU)和高通(US.QCOM)股價分別上漲4.8％和1.4％。特斯拉(US.TSLA)收漲2.7％，波音(US.BA)收漲1.6％。

不過，在習特會談前，美國投資者整體仍較為淡定。Piper Sandler匯編的數據顯示，標普500指數在這兩天的預期波動幅度約為0.7％，低於同期中國互聯網股票或下周英偉達財報發布後該指數的預期波動。

Piper Sandler期權業務負責人Danny Kirsch表示：「在期權成交量接近歷史高位的情況下，伊朗局勢再度緊張，以及任何對與中美貿易關係相關的科技和AI板塊不利的消息，都會被投資者負面解讀。」

備受關注的「習特會」今早登場，在會談舉行前，國家主席習近平今早10時在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎美國總統特朗普訪華。習近平與美方一眾官員握手致意，包括美國國務卿魯比奧、財長貝森特等，特朗普在一旁陪同。現場先後奏起美國國歌、中國國歌，並鳴放21響禮炮，習近平陪同特朗普一起檢閱儀仗隊。

這是中美元首繼去年10月釜山會談之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年後再次訪華。

據《央視》報道，在人民大會堂的會談現場，會談桌上的名牌顯示，中美元首會談的美方代表包括魯比奧、貝森特、國防部長赫格塞斯、貿易代表格里爾等。

撰文：經濟通市場組

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