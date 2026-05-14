  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

習近平為特朗普舉行歡迎儀式（不斷更新）

14/05/2026

　　在美股不斷刷新歷史高點之際，美國總統特朗普與中國國家主席習近平的會晤，成為市場下一個重要考驗。

 

習特會｜美股投資者關注特朗普訪華商機，英偉達及波音訂單成為核心看點（不斷更新）

（Shutterstock圖片）

 

　　部分出席此次峰會的企業高管，已帶動所屬公司股價走高。英偉達(US.NVDA)周三（13日）收漲2.3％。美光科技(US.MU)和高通(US.QCOM)股價分別上漲4.8％和1.4％。特斯拉(US.TSLA)收漲2.7％，波音(US.BA)收漲1.6％。

 

　　不過，在習特會談前，美國投資者整體仍較為淡定。Piper Sandler匯編的數據顯示，標普500指數在這兩天的預期波動幅度約為0.7％，低於同期中國互聯網股票或下周英偉達財報發布後該指數的預期波動。

 

　　Piper Sandler期權業務負責人Danny Kirsch表示：「在期權成交量接近歷史高位的情況下，伊朗局勢再度緊張，以及任何對與中美貿易關係相關的科技和AI板塊不利的消息，都會被投資者負面解讀。」

 

　　備受關注的「習特會」今早登場，在會談舉行前，國家主席習近平今早10時在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎美國總統特朗普訪華。習近平與美方一眾官員握手致意，包括美國國務卿魯比奧、財長貝森特等，特朗普在一旁陪同。現場先後奏起美國國歌、中國國歌，並鳴放21響禮炮，習近平陪同特朗普一起檢閱儀仗隊。

 

　　這是中美元首繼去年10月釜山會談之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年後再次訪華。

 

　　據《央視》報道，在人民大會堂的會談現場，會談桌上的名牌顯示，中美元首會談的美方代表包括魯比奧、貝森特、國防部長赫格塞斯、貿易代表格里爾等。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】美國再公開疑似外星人檔案，你認為這些UFO事件是否屬實？美方公開相關檔案是否有意淡化國內其他爭議？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01818

招金礦業

24.960

異動股

08291

港娛國際

0.250

異動股

01288

農業銀行

6.150

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01818 招金礦業
  • 24.960
  • 08291 港娛國際
  • 0.250
  • 01288 農業銀行
  • 6.140
  • 00991 大唐發電
  • 3.140
  • 01113 長實集團
  • 52.050
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.540
  • 目標︰$6.58
  • 00558 力勁科技
  • 3.010
  • 目標︰--
  • 02476 勝宏科技
  • 365.000
  • 目標︰$380.00
  • 00580 賽晶科技
  • 2.190
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 12.920
  • 目標︰$13.20
人氣股
  • 00100 MINIMAX-W
  • 870.000
  • 00123 越秀地產
  • 4.670
  • 00135 昆侖能源
  • 7.690
  • 00068 MANYCORE TECH
  • 21.500
  • 00066 港鐵公司
  • 33.940
報章貼士
  • 03931 中創新航
  • 32.080
  • 目標︰$40.00
  • 02378 保誠
  • 122.100
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 3.510
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/05/2026 09:23  阿里騰訊績後漲恒指高開448點報26836，盤中關注習特會進展

14/05/2026 09:10  《盤前攻略》阿里騰訊季績標青帶動，港股料習特會後衝擊兩萬七

14/05/2026 08:38  【開市Ｇｏ】屏息以待習特會，黑石傳棄入股新世界，復藥阿茨海默症藥授權

14/05/2026 08:08  【習特會】特朗普訪華之際，美國通脹數據轉劣，4月PPI按月急升1.4%

14/05/2026 08:02  《國金頭條》特朗普攜科企巨頭抵京訪問，納指與標指再創新高

14/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出67.71億元，買泡泡瑪特沽阿里

14/05/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】大行績後點評騰訊阿里，花旗勁削泡泡瑪特目標逾兩成

14/05/2026 09:52  《財資快訊》美電軟報7.8299，一年拆息上日報3.16%

專題透視
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 騰訊首季經調整利潤升11%，符合預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

習特會｜美股投資者關注特朗普訪華商機，英偉達及波音訂單成為核心看點（不斷更新）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股｜阿里高開8％，上季收入升3％兼派現金股息料AI產品新財年收入突破五成新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

雪糕優惠2026︱Häagen-Dazs外賣雙球雪糕買一送一＋全新士多啤梨麻糬＋朱古力布朗尼迷你杯$20
人氣文章

熱話 Feature

受中東局勢影響油墨供應不穩，日本卡樂B薯片包裝月底開始轉黑白色
人氣文章

娛樂

5月串流推介：Netflix《我的王室死對頭》妃嬪穿越戀富二代、Disney+《21世紀大君夫人》收視創新高新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

瑞秋·芬倫的《冬之旅》：孤獨在琴鍵與歌聲中化為人形 新文章
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年
人氣文章

先行入手．Onki Chan

瑜伽界的Miu Miu？ alo級感的「Athleisure」成功讓全球女生瘋狂
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康陷阱｜檸檬橄欖油熱潮，靈丹妙藥還是過度炒作？
人氣文章
甲型流感｜梁芷珮確診甲流，高燒骨痛乏力，醫生：社區爆發傳染性極高新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 11:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 11:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 11:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2026 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章今日焦點股14/05/2026
今日焦點股 | 騰訊首季經調整利潤升11%，符合預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習近平為特朗普舉行歡迎儀式（不斷更新）

14/05/2026 09:40

大國博弈

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區