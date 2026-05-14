百度｜召開AI開發者大會發布多項重要成果，股價曾飆逾7%可吼位吸？

Create 2026百度AI開發者大會昨日（13日）起一連兩天在北京舉行，會上發布了多項重要AI產品和戰略。百度(09888)創始人李彥宏首次提出日活智能體數（Daily Active Agents，簡稱DAA）作為AI時代新「度量衡」的概念，同時百度集中發布了通用智能體DuMate、全場景數字人平台「百度一鏡」、自我演化決策智能體伐謀2.0等多款產品。百度智能雲也宣布全面升級為面向大規模智能體應用的新全棧AI雲，另崑崙芯全國產集群已成功支撐文心5.1系列模型的研發，基於崑崙芯的天池256卡超節點將於6月上市。有分析指，隨着智能體應用從概念走向大規模商業化，百度構建的「芯雲模體」全棧能力有望在新一輪AI競爭中佔據優勢。百度今日（14日）早段急升逾7%高見147.9元，創2月2日以來新高。百度於一眾內地科技巨頭中走勢明顯較好，已升穿所有移動平均線，可否吼位吸納？

（AP圖片）

李彥宏：AI時代「度量衡」或為日活智能體數 而非Token消耗

百度創始人李彥宏在Create 2026百度AI開發者大會提出，AI時代的度量衡可能是「日活智能體數」（DAA），與移動互聯網最通用的度量衡「日活用戶數」（DAU）相對應。他表示，目前較接近業界共識的度量衡是Token消耗，但Token不一定代表終局，它代表成本，並不代表收益；它衡量的是投入，而不是產出。他認為，「當人類進入智能體時代，衡量一個平台和生態的繁榮，更應該關注DAA這個指標，關注有多少Agents在給人類幹活，並交付結果。」他預測，未來全球日活智能體數可能會超過100億。

李彥宏並解說本屆開幕式主題「自我進化」的三層涵義：一是智能體的自我進化，從被動響應到從環境中不斷吸取營養來提升自己，並主動執行；二是人類個體的自我進化，從普通個體到超級個體，並學會跟AI共存；三是企業組織的自我進化，從人與人的分工協作，到人與智能體的混合編隊，成為超級組織。

百度慧播星升級為數字人平台「百度一鏡」 DuMate推移動端App

李彥宏同場宣布，百度慧播星升級為「百度一鏡」，成為全球首個全場景多智能體數字人平台。據介紹，該產品從主要應用於直播帶貨場景的數字人，升級為以數字人為特色，包含直播、視頻、實時互動等多形態的「全場景數字人平台」，並可生成幾分鐘乃至數小時的高互動內容。一鏡海外版同步推出，助力中國企業出海。

此外，百度搭子DuMate全新推出移動端App，只需一句話指令，就能實現從「想法」到「結果」自動執行。據了解，該產品自MVP（Minimum Viable Product，最簡可行產品）版本發布以來快速迭代，現在已可以勝任多種複雜工作。DuMate將百度AI搜索、秒噠、伐謀、百科等核心產品能力集成為可隨時調用的內置技能，同時強化長程任務執行與主動決策能力，希望成為用戶進入Agent世界的統一入口。據悉，DuMate移動端App實現了與PC端的遠程實時互通，可隨時隨地發起任務，真正實現7x24小時AI助手陪伴，PC端與移動端數據、任務狀態實時同步。

大會同時發布代碼智能體秒噠App及企業版。李彥宏稱，秒噠這樣的代碼智能體，讓軟件行業正被重新定義，「一次性軟件」或者說「日拋型軟件」變得合理，而「這個市場很可能會被放大10倍」。據悉，秒噠App本身90%的代碼由秒噠智能體自動生成。截止目前，秒噠生成的應用已累計服務用戶超1000萬，應用價值達50億元人民幣。

（Create 2026百度AI開發者大會網頁截圖）

百度伐謀2.0發布 聚焦生產排程、物流規劃、工藝優化三大場景

此外，在大會開幕式上，自我演化決策智能體百度伐謀宣布升級至2.0版本，進一步直接面向業務專家，聚焦生產排程、物流規劃、工藝優化三大場景。據介紹，百度伐謀2.0讓業務專家毋須懂代碼，可通過對話進行調整；企業級記憶系統可將業務邏輯沉澱為可複用的AI資產，隨著用戶的使用將深化對企業業務的理解，持續優化方案。

據悉，百度伐謀在三大典型行業場景實現垂直能力的突破：生產排程領域，將404個任務分配到82台注塑機，生產率提升6.31%；物流規劃領域，在自動化碼頭，幫助全球首套碼頭智能管控系統A-TOS實現10.21%的絕對指標提升，助力中國產品走向世界；工藝優化方面，強化跨學科知識融合建模能力，在科學計算模型保障下理解材料、化工、生物等原理。

百度智能雲升級為新全棧AI雲 崑崙芯完成文心5.1重要版本訓練

另外，百度執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖在大會上宣布，基於百度在崑崙芯、AI雲、文心大模型、智能體等方面的豐富實踐，百度智能雲將全面升級為面向大規模智能體應用的新全棧AI雲，打造單位Token智能水平最好的Agent Infra（智能體基礎設施），以及每瓦性能更強、性價比更高的AI Infra（AI基礎設施）。據介紹，百度智能雲目前已服務超過1000家AI硬件公司，為其提供核心算力、模型服務、Agent Harness（智能體調度框架）等能力。客戶覆蓋範圍包括全球排名前十的手機廠商、中國排名前十AI眼鏡企業中的九成、Top5掃地機器人品牌，以及Top5 AI玩具廠商，另有500萬台智能家電已接入百度智能雲。

沈抖又披露，目前崑崙芯P800已完成規模化驗證，去年至今已交付多個萬卡集群。在崑崙芯全國產集群上，已成功完成對文心5.1重要版本的訓練，整個集群的有效訓練率達到97%，萬卡規模集群線性擴展度超過85%。此外，基於崑崙芯的天池256卡超節點將於6月正式上市，吞吐性能較上一代提升25%，並完成包含文心、DeepSeek、GLM、MiniMax等主流模型的適配，推理效率提升50%。

花旗：百度全棧式AI系統提供競爭護城河 展示強勁AI應用變現管道

花旗發表研究報告指，李彥宏於百度Create 2026發布會上提出，人工智能正從以模型為中心轉向以應用程式及代理為中心的時代。「Agentic AI」(代理式人工智能)時代已到來，他提出「日活智能體數」作為新的價值衡量標準，以更好地反映AI的生產力輸出。花旗認為，百度已展示並定位為新興「Agentic AI」時代的領導者，擁有清晰的策略將其技術轉化為商業價值。會上，百度發布通用智能體DuMate及編程代理Miaoda。該行相信，百度全棧式人工智能系統，從自有崑崙芯片到人工智能雲端，提供了顯著的競爭護城河，並展示出強勁的人工智能應用變現管道。

花旗重申對百度的「買入」評級，基於分類加總估值法(SOTP)計算，給予百度美股目標價186美元，對應2026及2027年非通用會計準則預測市盈率各24倍及20倍。該行認為，百度正從高利潤的核心廣告業務轉型，因此預期營運利潤將有所下降。花旗對百度核心（僅搜索）業務2026年非通用會計準則淨利潤預測為16.1億美元（假設淨利潤率為20.8%）。

溫鋼城：分拆芯片業務上市恰逢AI熱潮 可分段吸納短期先看160元

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，百度可以吼位吸納，首先公司正進行崑崙芯的上市程序，在一眾科技股中是唯一擬分拆芯片業務上市的科企，之前傳阿里巴巴(09988)也有機會，但仍只聞樓梯響沒了下文。百度有業務分拆上市，亦恰逢AI熱潮，市場正炒作AI硬件，百度未來股價進一步向上機會較大，雖然今日衝高後回落，但往後重上1月高位161元也不太過分，始終有業務分拆可實現股份價值。百度本身也有很多不同業務，但以往有較多甩漏，如文心一言發布會有當機情況，以及蘿蔔快跑曾集體故障等，這些都是大家擔心的問題，但現時市場正缺乏芯片，外圍也正炒作芯片主題，費城半導體指數抖一日又再升，未創新高的股份都於高位徘徊，在全世界都在搶硬件時，百度再挑戰161元屬基本要求，若崑崙芯認購氣氛較好，百度進一步衝上180元也不奇怪，短期則可先看160元。

溫鋼城續指，雖然百度今日衝高回落，但未跌破昨日低位135元，未需要太擔心，但若失守135元則可能代表氣氛有些問題，或需調節倉位，而最關鍵應是4月尾低位116元，一旦有失就要小心，但相信市場仍認同上述概念，百度今日也創了近期新高，仍可審慎樂觀。不過，始終百度產品甩漏較多，不是長期持有的選擇，待崑崙芯上市完成後可食胡。現時部署上可分段吸納，今日約140元可先買一注，之後若回至118元再買一注。

百度半日升2.84%收報141.4元，曾升7.56%低見147.9元，成交15.88億元。其他科技股升跌不一，騰訊(00700)跌0.09%報462.2元，阿里升5.05%報139.5元，美團(03690)跌1.6%報86.2元，京東(09618)升2.5%報131.4元，網易(09999)升0.48%報187元，小米(01810)升0.44%報31.94元，快手(01024)跌0.97%報51.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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