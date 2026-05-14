阿里｜料AI收入佔比將突破五成，阿里獲券商升目標股價曾飆8%仍可吼？

阿里巴巴(09988)公布業績，上季經調整盈利按年跌99.7%，僅賺8600萬元人民幣，遠遜市場預期，收入亦僅增3%至2434億元人民幣，惟雲智能收入大增38%，AI相關產品收入繼續保持三位數增長，管理層料未來一年相關收入佔比將突破五成。阿里於績後獲多間券商上調目標價，今日（14日）曾飆逾8%高見144元，看來仍可吼位吸納，應如何部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

上季經調整盈利跌99.7%收入增3% 雲智能收入升38%

阿里巴巴公布，截至今年3月底止第四財季非公認會計準則淨利潤8600萬元人民幣，按年跌99.7%。歸屬於普通股股東的淨利潤則升106%至254.76億元人民幣，每股攤薄收益1.3元人民幣。公司宣派2026財年年度定期現金股息，分別為每股普通股0.13125美元或每股美國存託股1.05美元。期內收入2433.8億元人民幣，按年增長3%。按業務劃分，中國電商事業集團收入1222.2億元人民幣，按年升6%；阿里國際數字商業集團收入354.29億元人民幣，按年升6%；雲智能集團收入416.26億元人民幣，按年升38%；其他收入654.59億元人民幣，按年跌21%。

而細分中國電商事業集團內，第四財季電商業務收入962.92億元人民幣，按年跌1%；客戶管理收入(CMR)按年增長1%，若不考慮新營銷發展計劃所產生的視作收入沖減項影響，同口徑CMR按年增長將為8%；即時零售業務收入199.88億元人民幣，按年增長57%，主要得益於「淘寶閃購」所帶來的訂單量增長。經調整EBITA為51.02億元人民幣，按年跌84%，其中中國電商集團經調整EBITA為240.1億元人民幣，按年下降40%，主要由於對即時零售、用戶體驗以及科技的投入所致，同時客戶管理服務亦帶來了正向貢獻。至於全財年收入為1.024萬億元人民幣，按年升3%；非公認會計準則淨利潤606.58億元人民幣，按年跌62%。

阿里：AI進入商業化回報周期 料未來一年相關產品收入佔比突破50%

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，阿里全棧AI技術投入已正式跨越初期培育階段，進入正向的規模商業化回報周期。本季度，集團在模型、雲基礎設施和應用各層實現加速突破。雲外部商業化收入增速提升至40%，AI相關收入佔比達30%。首席財務官徐宏表示，集團戰略投入持續轉化為業務增長。雲智能集團收入增長持續加速，AI相關產品收入連續十一個季度實現三位數增長。中國電商的客戶管理收入，在同口徑下的季度增長8%，即時零售單位經濟效益和筆單價穩步提升。展望未來，集團對業務充滿信心，將持續投入AI+雲以強化戰略優勢。

集團高層預測，未來一年人工智能(AI)相關產品收入佔比將突破50%，成為阿里雲收入增長的核心引擎。吳泳銘給出具體時間表：預計6月季度，包含百煉MaaS（模型即服務）平台在內的AI模型與應用服務，其年化經常性收入(ARR)將突破100億元人民幣；到今年年底，更可望衝破300億元人民幣大關。他同時表示，有信心在新財年結束前，實現即時零售業務的單位經濟效益(UE)由負轉正，並最終邁向整體盈利。

在投資回報方面，吳泳銘將AI業務類比為製造業，核心是建設「AI訓練」與「AI推理」兩大數據中心工廠。無論是雲基礎設施即服務(IaaS)的商業化，還是透過MaaS平台及AI原生軟件創造營收，「幾乎在服務期內沒有一張卡是閒置的」。他強調，未來三至五年需求明確，大量投入AI數據中心建設的投資回報「非常確定」。考慮到建設算力中心耗資巨大，阿里在AI領域的相關投入可能超出最初公布的3800億元人民幣。

（AP圖片）

花旗：季績好壞參半惟AI業務錄爆發式增長 升目標價至207元

花旗發表研究報告指，阿里第四財季業績好壞參半，但AI業務錄爆發式增長，AI相關雲端收入連續第11個季度錄得三位數增幅，目前佔外部雲端收入30%。阿里模型即服務(MaaS)年度經常性收入已達80億元人民幣，預計6月季度將超過100億元人民幣，主要受惠於企業轉向使用先進AI代理人，令符元使用量增長10倍。管理層預期AI相關收入將在一年內佔外部雲端收入超過50%，屆時AI將成為阿里雲收入增長的主要引擎。雖然AI技術投資對利潤造成壓力，但管理層認為這是刻意策略，旨在把握巨大機遇。管理層強調公司擁有強勁資產負債表和來自核心商務業務的現金流產生能力，特別是即時零售虧損進一步收窄，國際數字商業集團接近盈利。

花旗將阿里2027財年收入、調整後淨利潤預測調整分別下調0.7%、上調3.6%至1.109萬億元人民幣、1190億元人民幣；2028財年收入、調整後淨利潤預測調整分別下調0.6%、上調3.4%至1.242萬億元人民幣、1640億元人民幣，維持「買入」評級，港股目標價由204港元上調至207港元，美股目標價亦由205美元升至208美元。

滙豐研究：看好AI商業化進入拐點 升目標價至176元

滙豐研究則指，看好阿里的AI商業化進入拐點，料由AI驅動雲端業務增長將加快，且利潤率在未來兩季顯著改善，將阿里2027及2028財年的雲端EBITA預測上調40%至50%，以反映利潤率提高，並將估值模型推前一年，維持「買入」評級，H股目標價由168港元上調至176港元，美股目標價由172美元上調至180美元。

報告指，阿里預期2027財年模型即服務(MaaS)年度經常性收入將達300億元人民幣。該行認為，MaaS收入加速增長、GPU租賃及公共雲交叉銷售將支持雲端業務更強勁增長。更重要的是，短期雲端利潤率有上行空間，主要受惠於CPU價格上升、收入組合轉向高利潤的MaaS，以及自家「平頭哥」晶片部署增加提升推理效率。估計MaaS目前佔阿里AI收入約20%以上，高於上一季的10%，預期到2027財年底時可達35%，對阿里的AI領導地位及強勁的雲端增長前景持正面看法，將2027及2028財年盈利預測上調約2%，認為「千問」相關成本已於上財季見頂。

招銀國際：雲業務發展前景強勁 升目標價至220.1美元

招銀國際稱，阿里雲業務發展前景強勁。集團第四財季收入為2434億元人民幣，按年增長3%，較市場預期低1%，但較該行預測高0.4%。本季度調整後EBITA為51億元人民幣，按年下降84%，主要由於對科技業務、即時零售和用戶體驗的投入，但較該行預測高7%。2026財年總收入按年增長3%，而經調整EBITA按年下降56%。雲業務發展仍是亮點，收入按年增速由第三財季的36%加速至第四財季的38%。

該行仍然看好阿里作為其覆蓋個股內AI主題的主要受益者之一。在強勁需求的支持下，看好雲收入增長進一步加速，尤其是MaaS相關服務進一步起量，同時也看好利潤率擴張，這應有助於推動阿里估值重估。此外，即時零售業務仍有望在2027財年將經營虧損減半，並在2029財年實現盈虧平衡，這可能為阿里投資AI業務部署創造更多空間，將其美股目標價由 206.1美元上調至220.1美元，維持「買入」評級。

溫傑：業績暫難寄厚望惟可憧憬雲業務持續增長 130元以下值博

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，阿里若純看業績不是太理想，去年第一季賺298億元人民幣，原本預期今年第一季賺144億元人民幣，約跌一半，但買阿里一定是為了買未來，這兩年阿里處於轉折期，生意仍以淘寶天貓或閃購為主，這些業務特別是淘天不會增長很多，故可斷定收入只有3%、5%或最多8%增長，但另一方面既要補貼，又要發展雲業務，盈利一定受影響，今年第一季跌五成是很合理的預期，結果跌了差不多100%，確實不太好。雖然不應對其業績有太大期望，但不代表不可以買，因是買其未來，既然雲業務會持續增長，對於整間公司業績的重要性會愈來愈大，其雲服務將是內地最強，而且估值明顯高於電商，故其股價本應上升，長線吸納沒問題，但短期定會較波動。

溫傑又指，其實阿里管理層4月時見過分析員，當時已大概提到情況較惡劣，故阿里於隔晚美股初段也只跌1%、2%。因此不應再花太多時間深究其業績，而其美股隔晚也由跌轉升，關鍵不在於業績，而在於昨晚的分析員會議，當時管理層有一句說話令人很振奮，就是提到初次投資期應已踏入尾聲，之後會進入獲利期，管理層又提到外部雲業務增長會在40%的基礎上加快，但估值如要再升，相信要有更實際的成果。至於股價，溫傑認為130元以下有其值博率，單計電商也有其價值，至於雲等其他業務則可當作bonus，但很難即刻以200元或以上為目標。

阿里今日升3.84%收報137.9元，最多升8.43%至144元，成交240.92億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.52%報460.2元，百度(09888)升2.47%報140.9元，京東(09618)升1.48%報130.1元，美團(03690)跌2.17%報85.7元，快手(01024)跌1.45%報50.85元，網易(09999)跌1.29%報183.7元，小米(01810)跌0.25%報31.72元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評地產股及大市，立即重溫







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