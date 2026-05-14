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港股 | 午市前瞻 | 習特會決定港股上限，阿里AI業務獲認可騰訊未達預期

14/05/2026

　　受習特會及內地兩大科網龍頭業績帶動，港股強勢高開近450點，高見26844點，創下今年2月26日以來新高，惟市場對兩萬七仍不敢樂觀，北水沽壓一路上升，半日資金循港股通淨流出已近60億元，目前習特會未釋出任何預期之外的利好訊號，恒指半日報26478，升幅大幅收窄至90點或0.3%。恒生中國企業指數報8889，升13點或0.2%。恒生科技指數報5109，升16點或0.3%。資金交投熾熱，半日主板成交已逾1812億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 習特會決定港股上限，阿里AI業務獲認可騰訊未達預期

 （AP圖片）

 

習特會後貿易戰框架仍將延續

 

　　中國國家主席習近平與美國總統特朗普今日正式展開會談，今次是特朗普自2017年後第二次訪華。今日恒指顯著高開後升幅逐漸收窄。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部暨研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，市場對習特會抱有一定憧憬，一方面期待中美關係可得到改善，另一方面希望出現更多企業、經濟，乃至供應鏈層面上的改善。不過，恒指今日高開後升幅收窄，麥嘉嘉表示後市空間仍需更實質利好消息支持。目前恒指支持位26200點，阻力位26700點，突破關鍵取決於中美會談結果。

 

　　麥嘉嘉續指，習特會中，美方希望中方增加採購波音飛機及大豆、牛肉等農產品；中方則盼在關稅、科技領域（特別是半導體出口管制）獲放寬。若會談釋出利好，半導體及食品板塊短期有望增長。但美方核心高科技管制難鬆動，預計僅小幅調整，貿易戰框架將延續，中長線影響料有限。

 

阿里AI變現有潛力

 

　　阿里(09988)昨日公布第四財季業績，其中經調整盈利大跌99.7%，遠遜預期；不過，AI相關收入突破358億人幣，繼續保持三位數的高速增長，阿里今日上午升逾半成，突破140元關口。

 

　　麥嘉嘉表示，市場對阿里業績趨向正面。雖然經調整利潤大跌，但目前市場重點關注其AI業務能力，而阿里是次的業績反映其AI變現能力符合市場預期，AI雲端業務亦令市場滿意，加上其未來對AI大模型的投入，在估值上能為市場帶來信心。阿里近期股價表現疲弱，因此今日受利好消息帶動而反彈上漲。不過由於阿里市值較大，麥嘉嘉表示後續股價上衝可能需要更多外圍資金流入。她表示阿里若能站穩140元關口，將有助其股價波動區間由117元至140元，上移至138至152元。

 

騰訊業績僅算「交到功課」

 

　　騰訊(00700)昨日亦公布業績，首季經調整純利按年升11%，收入升9%。今日騰訊高開逾2%後，升幅持續收窄，現跌不足0.1%。

 

　　麥嘉嘉評價其業績表現中規中矩，在遊戲流水量保持雙位數增長，而AI帶動廣告亮眼表現，因此即使發展AI帶來較大的資本開支，其現金流和未來毛利率仍可「交到功課」。不過，她認為騰訊在AI業務發展較其他AI企業慢，未達到市場理想的催化效果，從而導致資金分流到其他股份，拖累今日股價表現。麥嘉嘉對騰訊持中性偏謹慎態度，預計騰訊目前關鍵支持位在450元，若能守穩該水平已算不錯，因短期上升動力有限。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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