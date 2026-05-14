香港樓市 | 星展：今年本港樓價料升10%，有望本輪周期內重返2021年高位

星展公布《香港房地產市場展望2026》報告。星展香港經濟研究部香港房地產分析師丘卓文表示，香港物業市場自去年下半年逐步觸底回穩，住宅價格已較低位上升約10%，辦公室及零售市場亦見穩定。新盤銷售勢頭強勁，發展商由去年主動提供優惠轉為今年加價推盤，加上政府撤銷辣招後，內地、本地買家及投資者相繼回歸，租金因人才流入而上漲，短期炒賣亦開始增加。

星展香港經濟研究部香港房地產分析師丘卓文（左）、星展香港高級研究分析師梁梓瑩（右）（柳英傑攝）

他指出，新盤庫存持續下降，而未來新住宅供應亦因前幾年土地供應不足而明顯減少，預計今年樓價升10%，並有望在本輪周期內重返2021年高位，之後仍有進一步升幅。

今年整體零售銷售料增5%，零售租金回升3%

星展香港高級研究分析師梁梓瑩表示，香港零售市場在2026年首季雖然面對股市波動，但銷售表現仍相對堅韌，非必需品及家電消費強勁；首三個月整體零售銷售下跌約12%，惟旅客入境人數上升17%，帶動本地消費及餐飲逐步回穩，旅客消費貢獻增加，加上人民幣升值及大型活動推動，零售銷售已由去年低位，回升至2018年水平的83-84%。

同時，優質大型商場因租戶銷售改善而帶動租金收入上升，但社區型商場仍受網購競爭及營運成本壓力影響。零售物業投資市場亦見投資者回流，青睞收益率達5-6%的優質資產。展望2026年，預計整體零售銷售增長5%，零售租金回升3%。

撰文：經濟通採訪組

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