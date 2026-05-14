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《魚缸博客》市傳11 SKIES要俾機管局接管，一蚊都唔使有無可能啊？

14/05/2026

 

《魚缸博客》市傳11 SKIES要俾機管局接管，一蚊都唔使有無可能啊？

　　市場傳聞，新世界(00017)終於頂唔緊，要將鄰近機場嘅11 SKIES交俾機管局打理，條件就係：你肯接手就得了，一蚊都唔使俾。當然隨後新世界就拿拿聲出來解話，話目前仍在商討當中，未達成任何協議，詳情一切以公司公告為準。

 

　　博客第一個反應係：有乜可能啊？一蚊都唔使，就咁送俾你？唔通新世界啲債又送埋俾機管局接手咩？

 

　　究竟11 SKIES呢個困局點拆，真係有點兒難搞，有人提議不如開酒店+商場，但附近已經有間富豪酒店，再開酒店就變成爭飯食；有人又話開賭場囉！咁問過澳門未？機場隔離有個賭場都唔係話唔得，都要睇規模，博客覺得呢個係比較可取，未必要好似澳門咁，開到好似葡京、銀娛、金沙咁大，其實放十張八張台，加一堆老虎機，純粹係俾過境客玩兩手，細細地規模，又唔會同澳門直接競爭，又可以為11 SKIES帶來人流，何樂而不為？

 

　　不過香港發賭牌背後又要搞一大輪，又要立法又要過立會又要招標，搞得嚟11 SKIES都可能生蜘蛛網，遠水救唔到近火呢。

 

　　其實11 SKIES呢單嘢，博客都覺得幾詼諧，起之前無預計過人流咩？齋做出入境客人生意有無可能？佢呢個情況有啲似Megabox，起個陣完全無思考過人流，長期要靠shuttle bus出入，博客人生出入過Megabox都係十隻手指都數得晒。

 

　　博客又唔敢教有錢佬做生意，不過起左個Building先走來話要搵客，呢件事好詼諧咁解。係咪真係機管局全面接手，相信好快會有消息。

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