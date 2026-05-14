異動精選 | 科技雙雄業績勁阿里獲捧惟騰訊受壓，美准售H200晶片股齊挫
14/05/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 18:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2026 16:40
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