北水淨流出97億元恒指逾四百點升幅盡銷，阿里升4%騰訊輕微倒跌

受習特會及內地兩大科網龍頭業績帶動，港股強勢高開近450點，高見26844點，創下今年2月26日以來新高，惟北水沽壓一路上升，尾段一度倒跌21點。恒生指數全日收報26389，升不足1點，主板成交逾3067億元。恒生中國企業指數收報8858，跌17點或0.2%。恒生科技指數收報5076，跌17點或0.3%。全日北水流出97.12億元。

阿里巴巴(09988)第四財季經調整淨利急降至僅得8600萬元人民幣，收入按年增3%至2434億元人民幣與預期相若。然而季度AI收入已突破358億元人民幣，繼續保持三位數的高速增長，刺激市場憧憬阿里進一步擴AI業務及轉型成功，隔晚ADS急飆8.18%。阿里今早高開7.8%，報143.1元，收升3.8%，報137.9元。

騰訊(00700)首季非國際財務報告準則純利679.05億元人民幣，按年升11%，略勝預期。首季純利為580.93億元人民幣，按年升21%。期內收入1964.58億元人民幣，按年升9%，則遜於預期。騰訊今早高開2.5%，報474.2元，收市轉跌0.5%，報460.2元。

據《路透》引述消息人士透露，美國商務部准許10家中國企業購買英偉達H200晶片，包括騰訊、阿里巴巴、京東(09618)和字節跳動等。而聯想(00992)和富士康等少數經銷商也獲批准，買家可向英偉達或經銷商購買。其餘科網股表現分化，百度(09888)升2.5%，報140.9元，快手(01024)跌1.5%，報50.85元。京東集團升1.5%，報130.1元。

惟晶片股受挫，中芯(00981)跌3.6%，報71.5元；華虹(01347)跌2.2%，報127元，壁仞科技(06082)跌6.2%，報51.8元，兆易創新(03986)跌4.3%，報524.5元，中芯和華虹今日盤後將公布業績。

新能源車企理想汽車(02015)升4.3%，報76.85元，領漲藍籌；蔚來(09866)據報新SUV銷量佳，升3.4%，報49.96元。

據報黑石因控制權問題退出對新世界(00017)注資計劃，另機管局擬接管11 SKIES七成控制權，新世界跌4.3%，報8.95元。

恒指兩大跌幅股份依次為京東物流(02618)及藥明康德(02359)；京東物流收報15.14元，跌5.7%；藥明康德收報130.1元，跌5.2%，成交7.82億元。

撰文：經濟通市場組

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