騰訊績後 | 大行看好騰訊核心業務韌性，惟憂AI投資令利潤承壓，一文看清最新評級及目標價

騰訊(00700)公布第一季業績後，大行普遍認同公司核心業務展現韌性及人工智能（AI）策略推進，但因資本開支增加及部分遞延收入影響，紛紛下調目標價，但普遍維持「買入」評級。

（截自騰訊官網媒體資料庫）

花旗：Hy3模型表現正面，下半年雲業務增長動力強

花旗發表報告指出，騰訊管理層在業績電話會議中對Hy3模型的顯著性能改進感到滿意，該模型與主要內部產品深度整合後，使用量高企。花旗將目標價由783港元下調至763港元，減幅約2.6%，維持「買入」評級。

報告強調，除AI業務外，騰訊核心業務保持韌性。國內外遊戲業務持續增長，傳統遊戲更創下新紀錄；騰訊雲服務及營銷服務收入均按年增長20%，表現穩健。管理層表示，Hy3模型與微信的整合將逐步推進，並計劃擴展至更大模型，利用實際使用案例和內部反饋優化。花旗預期，雖然目前GPU分配優先滿足內部需求，但今年下半年國產GPU產能提升，將為雲端業務帶來顯著增長動力。該行同時輕微下調2026至2028年收入及盈利預測，以反映最新業績、AI投資增加、遊戲業務動能及更高資本開支等因素。

瑞銀：遊戲業務參差，AI資本開支大幅上升

瑞銀維持騰訊「買入」評級，目標價780元。該行指出，騰訊首季收入輕微低於預期，但調整後經營利潤及淨利潤則符合預期。遊戲業務表現參差，國內遊戲收入因農曆新年季節性因素延遲而低於預期，部分收入確認推遲；國際遊戲收入則表現穩健。

資本開支方面，首季增至320億元人民幣，較上季的190億元人民幣大幅上升。瑞銀關注管理層對AI計劃的更新，包括微信代理及新AI產品的策略、路線圖，以及未來的增長和變現機會。遞延收入按季增長28%，高於歷史平均水平，可能反映遊戲收入趨勢穩健及《和平精英》在首季的轉機，為未來增長提供可見度。瑞銀亦預期市場對業績的反應大致中性。

滙豐：核心利潤率改善，上調資本開支及AI成本預測

滙豐研究維持「買入」評級，但將目標價由750港元下調4%至720港元。該行對騰訊排除新AI產品支出後的營運利潤率強勁上升感到鼓舞，預期毛利率將持續改善，主要受惠於增值服務分部自主研發遊戲貢獻增加，以及金融科技與雲業務的規模效應。該行亦上調2026年資本開支預測，由原先920億元人民幣（佔收入11%）大幅提高至1340億元人民幣（佔收入16%），並上調新AI產品（如混元、元寶、CodeBuddy、WorkBuddy及QClaw）相關成本及開支至400億元人民幣。儘管開支增加，該行相信增值服務及金融科技企業服務的利潤擴張可大致抵銷影響。該行亦認為，遊戲收入因遞延因素輕微下降並不值得過度擔憂，且公司與供應商的長期關係有助緩解CPU和晶片短缺問題。

綜合而言，投行看好騰訊核心業務的韌性及AI長遠潛力，但短期內資本開支及AI投資增加將對利潤構成壓力。下半年雲業務增長、遊戲管線及AI產品商業化進展，將成為市場焦點。

撰文：經濟通採訪組

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