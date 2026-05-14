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本港一連三日召數字金融盛會，業界稱區塊鏈為AI Agent建信任支付層

14/05/2026

　　隨著香港積極爭奪Web3全球話語權，「Conflux樹圖數字金融與生態發展大會」日前於香港會議展覽中心舉行，本次會議獲特首政策組支持，重點探討真實世界資產（RWA）與穩定幣在區塊鏈基礎設施上的落地路徑。

 

本港一連三日召數字金融盛會，業界稱區塊鏈為AI Agent建信任支付層

 

　　Conflux樹圖創始人龍凡在會上指，隨著AI智能體發展，未來系統將不限於問答，而是涉及決策及支付，對目前的AI基礎設施產生了挑戰，即智能體如何建立信任，以及如何以最低摩擦交換價值。他認為區塊鏈可為自主AI系統提供具備審計性、可編程支付及結算功能的信任與支付層。」據Conflux介紹，其核心全球化區塊鏈網絡已穩定運行超過五年，性能達到15000TPS，支持上萬個全球跨域節點，是目前中國唯一符合監管要求的公共區塊鏈基礎設施。

 

　　前美聯儲經濟學家、上海交通大學教授胡捷提出「無牆金融」（Wall Free Finance）概念。他指出傳統金融依賴多層中介，導致效率低且成本高，而區塊鏈金融以公有鏈為底層帳本，可打破機構間的帳本孤島，實現「交易即結算」，促進實時跨境支付，讓金融從封閉走向開放。在傳統金融體系，銀行、券商、清算所等各個機構都維護著自己獨立、封閉的帳本，而當一筆交易發生時，資產必須跨越不同的機構帳本，期間須依賴大量的中介機構提供服務，流程繁瑣且成本高昂，但如果透過區塊鏈（特別是公鏈）作為底層共享帳本，資產的發行、交易與結算都發生在同一個分布式帳本上，意味著當交易指令執行成功時，資產的產權轉移也同步完成，不再需要事後對帳，不但提高效率，同時亦降低風險。

 

　　香港大學副校長汪揚針對香港Web3發展環境提出建議。他認為，香港在合規框架內需有更清晰的安排，強調所謂「沙盒」應在風險可控的前提下支持創新，而非僅僅是一個「玻璃箱」，他建議讓試驗在安全範圍內開展，並在實踐中形成監管與產業的共同學習閉環。

 

　　會議期間多間機構簽署了合作協議。其中，Conflux與Alchemy Pay及Fireblocks達成協議，計劃構建連接法幣與加密貨幣的支付渠道，並強化鏈上資產的安全風控。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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