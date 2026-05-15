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開市Go | 美考慮降低部分對華關稅，內地新增貸意外萎縮，中芯季績放榜

15/05/2026

要聞盤點

 

1、美股周四（14日）全線造好，道指單日飆升逾370點，成功收復並站穩50000點大關；納指與標指亦雙雙創下盤中與收市新高。儘管同日公布的美國進出口物價數據顯示通脹壓力依然嚴峻，但市場焦點明顯轉向人工智能帶來的企業盈利憧憬，以及中美元首會談的最新發展。道指收市升370點，或0.75%，報50063點；標指升56點，或0.77%，報7501點；納指升232點，或0.88%，報26635點。中國金龍指數跌246點。日經指數開報62911點，跌0.05%。

 

2、美國總統特朗普表示，與中國國家主席習近平的對話積極且富有成效。他透露，習近平提出願在伊朗問題上提供協助，並承諾不向德黑蘭提供軍事裝備。特朗普正式邀請習近平夫婦於今年9月24日回訪白宮。

 

3、美國財長貝森特稱，兩國將討論設立投資委員會處理非敏感領域投資，並考慮互減300億美元非關鍵領域商品關稅。

 

4、美國聯儲局理事米蘭周四提交辭呈，辭去理事一職。隨著沃什獲確認為下一任聯儲局主席，米蘭的請辭將為其騰出理事會席位，這也意味著前主席鮑威爾將留任理事。

 

5、美國商務部公布，4月零售銷售月增0.5%，符合市場預期，並連續第3個月增長。

 

6、中國4月社會融資規模增量為6210億元人民幣，上年同期為增長1.2萬億元，且不及市場預測中值近1.3萬億元的一半；中國4月新增貸款萎縮153億元人民幣，同樣遠低於預期的增加3000億元人民幣。

 

7、德意志銀行上調年末人民幣匯率預期，預計今年將成為人民幣過去二十年來表現最強勁的年份之一。

 

8、英國衛生大臣施卓添辭職，工黨議員Josh Simons辭去議席，首相施紀賢的領導地位或面臨更大壓力。

 

9、花旗發表報告，因應對港股2027年盈利增長預測下調，將恒指2026年底目標價由30000點降至29600點，明年上半年目標定於30500。

 

10、OPEC+核心成員國據悉計劃未來數月繼續上調產量配額，但伊朗戰爭阻礙波斯灣地區出口，主要成員實際上難以實現增產。

 

11、特朗普於訪華期間透露，中國將向波音採購200架飛機。該訂單規模不及華爾街早前預期的一半，拖累波音股價收市急挫逾4%。

 

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