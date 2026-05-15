美股 | 習特會北京登場，美股大市破頂，道指重返5萬大關

「習特會」在北京順利進行，帶同華爾街市場情緒。美股周四（14日）全線造好，道指單日飆升逾370點，成功收復並站穩50000點大關；納指與標指亦雙雙創下盤中與收市新高。

道指收市升370.26點，或0.75%，報50063.46點；標指升56.99點，或0.77%，報7501.24點；納指升232.88點，或0.88%，報26635.22點。

儘管同日公布的美國進出口物價數據顯示通脹壓力依然嚴峻，但市場焦點明顯轉向人工智能帶來的企業盈利憧憬，以及中美元首會談的最新發展。納指與標指的創新高，歸功於AI板塊的持續爆發。道指成功突破五萬點大關，則直接受惠於思科(US.CSCO)單日急升13.4%的推動。

科技重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌0.4%，英偉達(US.NVDA)大升4.4%，Meta(US.META)升0.3%，蘋果(US.AAPL)跌0.2%，微軟(US.MSFT)升1%，谷歌(US.GOOG)跌0.5%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.1%。

在經濟數據方面，美國4月份進口價格按月躍升1.9%，遠高於市場預期的0.9%至1%，按年升幅達4.2%，創下2022年10月以來的最大漲幅。這波升勢主要由能源價格暴漲推動，期內燃料價格急升16.3%，創四年多來最大單月升幅。

出口數據的升勢更為驚人，4月出口價格按月飆升3.3%，大幅拋離市場預期，使得按年漲幅高達8.8%，寫下2022年9月以來的最高水平。

儘管進出口物價急升，但同日公布的4月零售銷售表現符合預期，且首次申領失業救濟人數加速上升。這反映勞動力市場正在溫和降溫，不僅紓緩薪資通脹壓力，也為美國聯儲局未來調整貨幣政策提供空間，從而支撐股市風險胃納。

美匯指數維持強勢

國際金價走勢反覆，現貨金價格下跌約0.6%，報每盎司4660美元；紐約期金則下挫0.8%，報每盎司4664美元。

國際油價走勢向好。市場對全球原油供應短缺的憂慮所帶動，紐約期油升0.9%，報每桶101.99美元；布蘭特期油亦錄得0.8%的升幅，報每桶106.55美元。

美匯指數維持強勢，企穩於98.5水平上方，盤中一度高見98.84，升0.4%。美元兌日圓維持強勢，圓匯進一步走軟並突破158水平，報約158.29，單日價格升約0.2%。

撰文：經濟通國金組

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