  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美股 | 習特會北京登場，美股大市破頂，道指重返5萬大關

15/05/2026

　　「習特會」在北京順利進行，帶同華爾街市場情緒。美股周四（14日）全線造好，道指單日飆升逾370點，成功收復並站穩50000點大關；納指與標指亦雙雙創下盤中與收市新高。

 

　　道指收市升370.26點，或0.75%，報50063.46點；標指升56.99點，或0.77%，報7501.24點；納指升232.88點，或0.88%，報26635.22點。

 

　　儘管同日公布的美國進出口物價數據顯示通脹壓力依然嚴峻，但市場焦點明顯轉向人工智能帶來的企業盈利憧憬，以及中美元首會談的最新發展。納指與標指的創新高，歸功於AI板塊的持續爆發。道指成功突破五萬點大關，則直接受惠於思科(US.CSCO)單日急升13.4%的推動。

 

　　科技重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌0.4%，英偉達(US.NVDA)大升4.4%，Meta(US.META)升0.3%，蘋果(US.AAPL)跌0.2%，微軟(US.MSFT)升1%，谷歌(US.GOOG)跌0.5%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.1%。

 

　　在經濟數據方面，美國4月份進口價格按月躍升1.9%，遠高於市場預期的0.9%至1%，按年升幅達4.2%，創下2022年10月以來的最大漲幅。這波升勢主要由能源價格暴漲推動，期內燃料價格急升16.3%，創四年多來最大單月升幅。

 

　　出口數據的升勢更為驚人，4月出口價格按月飆升3.3%，大幅拋離市場預期，使得按年漲幅高達8.8%，寫下2022年9月以來的最高水平。

 

　　儘管進出口物價急升，但同日公布的4月零售銷售表現符合預期，且首次申領失業救濟人數加速上升。這反映勞動力市場正在溫和降溫，不僅紓緩薪資通脹壓力，也為美國聯儲局未來調整貨幣政策提供空間，從而支撐股市風險胃納。

 

美匯指數維持強勢

 

　　國際金價走勢反覆，現貨金價格下跌約0.6%，報每盎司4660美元；紐約期金則下挫0.8%，報每盎司4664美元。

 

　　國際油價走勢向好。市場對全球原油供應短缺的憂慮所帶動，紐約期油升0.9%，報每桶101.99美元；布蘭特期油亦錄得0.8%的升幅，報每桶106.55美元。

 

　　美匯指數維持強勢，企穩於98.5水平上方，盤中一度高見98.84，升0.4%。美元兌日圓維持強勢，圓匯進一步走軟並突破158水平，報約158.29，單日價格升約0.2%。

撰文：經濟通國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02155

森松國際

7.830

異動股

02800

盈富基金

26.200

異動股

02565

派格生物醫藥－Ｂ

10.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02155 森松國際
  • 7.740
  • 02800 盈富基金
  • 26.200
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 10.980
  • 06687 聚水潭
  • 15.700
  • 02635 諾比侃
  • 17.050
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 1.080
  • 目標︰$1.50
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.390
  • 目標︰$6.58
  • 00558 力勁科技
  • 2.970
  • 目標︰--
  • 02476 勝宏科技
  • 338.800
  • 目標︰$380.00
  • 00580 賽晶科技
  • 2.120
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 00068 MANYCORE TECH
  • 19.890
  • 00100 MINIMAX-W
  • 773.000
  • 00123 越秀地產
  • 4.610
  • 00041 鷹君
  • 17.760
  • 00135 昆侖能源
  • 7.430
報章貼士
  • 00040 金山科技工業
  • 0.690
  • 目標︰--
  • 03393 威勝控股
  • 25.880
  • 目標︰$36.00
  • 00189 東岳集團
  • 12.620
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

15/05/2026 12:45  《午市前瞻》北水急不及待回吐拖累港股，內險內銀現價具吸引力

15/05/2026 12:07  科網股挫恒指半日跌229點報26160北水流入，特朗普下午結束訪華

15/05/2026 11:17  【習特會】習近平與特朗普中南海小範圍會晤

15/05/2026 10:58  【習特會】中國外交部回應中美元首有否談伊朗局勢：對話大門既打開就不應再關上

15/05/2026 10:45  宏福苑前法團委員江祥發及其妻子被捕，消息指夫婦騙取百分百擔保特惠貸款

15/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出97.12億元，買騰訊沽阿里

15/05/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲高盛上調目標價逾一成，多行跟隨削泡泡瑪特目標

15/05/2026 11:39  《財資快訊》美電跌報7.8318，隔夜拆息較上日跌至2.43%

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

習特會 | 習近平與特朗普中南海小範圍會晤新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 北水急不及待回吐拖累港股，內險內銀現價具吸引力 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股｜信達生物跌逾6％，創始人俞德超本周減持套現1.2億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

甚麼是投資組合的定海神針？新文章
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜美通脹超預期金銀何去何從？| 借鏡京東前瞻阿里騰訊業績 | 韓國傳AI稅引韓股閃崩
人氣文章

政政經經．石鏡泉

大佬之言（一）新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

打破性別框架！拒絕吃藥打針，MC Yip：我不變性，因為偽娘是我靈魂的一部分
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

《21世紀大君夫人》最美大妃孔升妍：4款清冷系專屬妝備全公開！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
婦科問題｜14歲女停經半個月卵巢早衰如75歲，醫生揭愛吃零食惹禍
人氣文章
健康陷阱｜檸檬橄欖油熱潮，靈丹妙藥還是過度炒作？
人氣文章
當內在小孩仍未長大——從家庭系統看親子界線失衡
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2026 15:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2026 15:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2026 15:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2026 15:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態15/05/2026
習特會 | 習近平與特朗普中南海小範圍會晤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國從不好戰，西方「強則必霸」

15/05/2026 10:41

大國博弈

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區