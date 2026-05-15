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盤前攻略｜美股造好標指納指再創新高，中概股受壓恒指走勢料反覆

15/05/2026

　　美國總統特朗普時隔九年再次訪華，中美元首會談氣氛良好，華爾街期望習特會進一步緩解兩國貿易摩擦，加上人工智能（AI）繼續熱炒，隔夜美股三大指數齊造好，標指、納指齊齊再創新高。道指收升370點或0.75％，報50063點；納指升232點或0.88％，報26635點；標指升56點或0.77％，報7501點。

 

盤前攻略｜美股造好標指納指再創新高，中概股受壓恒指走勢料反覆

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數跌3.37％。阿里巴巴跌3.22％，報141.12美元；京東跌2.70％，報32.86美元；百度跌4.79％，報143.29美元；理想跌3.75％，報19.27美元；小鵬跌3.36％，報16.12美元；蔚來跌4.43％，報6.25美元；嗶哩嗶哩跌9.04%，報20.32美元。

 

*夜期黑期略低水，ADR普遍低走*

 

　　恒指夜期收報26341，升4點，低水48點。ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.30％，折合84.6港元；長和(00001)ADR較港股低0.67％，折合72.8港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.22％，折合461.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.25％，折合31.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.10％，折合423.2港元；滙控(00005)ADR較港股高1.14％，折合142.1港元。


　　　
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升25點，報26356，低水33點，預料恒指開市貼近昨日收市位，升跌數十點內。

 

*牛進熊退好友主導，A股若反彈恒指有望站穩*

 

　　恒指昨日高開448點，報26836，開市直接殺入熊證重貨區，過千張熊證走避不及被強制收回。熊證街貨總數最新跌至5593張，重貨區後退至27000至27099區間，惟數量僅有565張，而最多增區更位於27100至27199區間，顯示淡友取態謹慎。相反，牛證街貨新增過千張，總數升至17106張，比熊證街貨總數多逾兩倍。其中貼近恒指現價最少不足百點的26200至26299有560張新增，總數多達1827張，與26000至26099重貨區數量1850張不相伯仲，形成雙重貨，顯示好友信心仍足。

 

　　雖然中美元首氣氛良好，隔夜美股三大指數齊造好，惟中概股普跌，金龍指數急跌3.37％，顯示投資者對A股看法不樂觀。昨天A股兩市分別大跌1.5％及2％，而港股雖然開市氣勢如虹，可惜走勢很快逆轉，指數開市不久即掉頭向下，早段逾400點升幅全蒸發，若不是收市前對盤重新推升1點，恒指尾段已經出現倒跌。

 

　　儘管市場對兩大重磅股阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)業績看法正面，惟樂觀中其存有隱憂。阿里上季經調整純利按年急瀉99.7％至不足1億元人民幣，雖然管理層指未來一年AI相關產品收入料將佔五成，惟盈利方面有多大的增長空間仍是未知之數，而AI的巨大投入如何變現將是另一個疑問。至於騰訊方面，整體的盈利及收入增長都見疲態，雖然集團急起直追，想在AI市場分一杯羹，但仍需時間證明，短期內難以給投資者足夠的信心。昨天恒指靠阿里股價上升才勉強平收，如阿里今天回吐，對恒指難免構成壓力。不過A股昨天跌幅不小，今天或有所反彈，有助恒指走勢反覆靠穩。

 

撰文：經濟通市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2026 15:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2026 15:20
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