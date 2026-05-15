異動股 | 中芯高開3%，首季盈利貼近指引料次季收入按季最多升16%

中芯(00981)現價升3.4%，報73.9元，該股成交約138萬股，涉資1.02億元。

集團公布，截至3月31日止第一季盈利約1.97億美元，按年升5%，按季升14.2%，貼近業績指引，每股盈利2美仙。

集團首季收入25億美元，按年升11.5%，按季升0.7%，毛利5億美元，按年跌0.4%，按季升5.3%，經營利潤2.48億美元，按年跌20%，按季跌17%，毛利率20.1%，按季升0.9個百分點，主要是由於產品組合變動及平均售價上升所致，但按年下跌2.4個百分點。

今年整體運營更樂觀

集團預期第二季指引為季度收入按季增長14%至16%，即28.56億至29.06億美元，毛利率介於20%至22%範圍內。該集團指，基於客戶需求和在手訂單情況，相較於上個季度，對於今年整體運營情況更加樂觀。





該集團指，月產能由去年第四季的約106萬片折合8吋標準邏輯增加至今年第一季的約108萬片折合8吋標準邏輯。首季產能利用率93.1%，按季跌2.6個百分點。今年第一季資本開支15.6億美元，按季下跌35%。

撰文：經濟通市場組

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