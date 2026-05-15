異動股｜信達生物跌逾6％，創始人俞德超本周減持套現1.2億元

信達生物(01801)現價跌6.5％，報81.1元，該股成交約1221萬股，涉資9.92億元，最高見86.2元，最低見79.55元。

（Shutterstock圖片）

根據港交所披露，信達生物創始人俞德超於5月11日減持135.3萬股，套現約1.21億港元，持股比例降至7.49％，仍為第一大自然人股東。俞德超在2024年9月底和10月初也曾減持，合共套現約1.52億港元。俞德超持股比例長期下降，與其個人資金需求及股權自然稀釋有關。

2025年，信達生物早期機構投資者淡馬錫、禮來亞洲基金等集中退出，套現均超24億港元，BlackRock等國際資管也有較多波段操作。分析者認為，早期VC/PE獲利了結是生物科技股發展成熟後的必然階段，創始人減持或指向個人資產流動性管理。





現時，恒生指數報26155，跌233點或跌0.9％，主板成交近1174億元。國企指數報8760，跌98點或跌1.1％。恒生科技指數報5012，跌63點或跌1.3％。

撰文：經濟通市場組

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