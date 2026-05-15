港股 | 午市前瞻 | 北水急不及待回吐拖累港股，內險內銀現價具吸引力

中美元首正進行雙邊茶敘並將舉行雙邊午餐會，預計特朗普將於下午啟程回國。市場認為今次習特會釋放利好不多，如中方購買波音客機數量低於預期，互減300億美元非關鍵領域商品關稅計劃亦只處於「考慮」階段，為股市吹來淡風。此外，內地4月信貸數據嚴重走樣，新增貸款意外萎縮，遠低於預期的增加3000億元人民幣，拖累A股一度跌超過1%。港股今早（15日）下跌，恒生指數半日報26160，跌229點或0.9%。恒生中國企業指數報8759，跌98點或1.1%。恒生科技指數報5012，跌63點或1.3%。半日主板成交逾1511億元，北水淨流入超75億元護盤。

外圍造好未帶動港股，北水獲利回吐

美國總統特朗普昨日（14日）與國家主席習近平展開會談，會面氣氛良好，然而港股信心不足，恒指昨日先急升再急回，今日高開1點更即掉頭跌。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，雖然外圍美股繼續創歷史新高，而習特會亦氣氛良好，但港股暫時未能受惠利好消息；加上北水昨日出現約97億淨流出，反映市況目前傾向獲利回吐。他續指雖然近日科技股公布的業績表現不俗，但未足以支撐大市升勢，導致市況走勢偏弱。郭家耀預計恒指短期內走勢偏軟，衝上27000關口的阻力較大，短線或於26000水平徘徊，而在25500附近則有較強支持。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威提到，A股最近兩日表現走弱，間接拖累大市。而相比起美股，港股欠缺大型科技龍頭支撐大市，導致港股近兩日表現走弱。

內地經濟積極訊號仍存，內險內銀借勢回調

人民銀行昨日公布，4月新增人民幣貸款減少100億元，時隔9個月再轉負，新增社融6,200億元，亦大遜預期。內銀板塊齊跌，建行(00939)跌1%；工行(01398)跌1.7%。內險板塊普挫，平保(02318)跌1.5%；中國太平(00966)跌0.18%；國壽(02628)無升跌。

郭家耀指出，市場對貸款數據難免感到失望，但由於近期內地的CPI、PPI和樓市數據皆反映內地經濟存在積極的復甦跡象。他認為只要趨勢持續，便不需要過分擔心後續經濟表現再次出現起伏。

對於今日內銀板塊走軟，郭家耀認為主要屬借勢回調。雖然板塊普遍下跌約1%，但早前已累積一定升幅，目前處於高位回調階段。他指出，內銀股息率現仍接近5厘，相較內地長債及存款利率仍具吸引力，適合被動收息資金配置。四大行走勢大致相若，他建議現階段可分段吸納，雖然股價升幅預計有限，但從股息角度看，仍可提供高單位數的回報。

內險板塊今日同樣出現回調，郭家耀同樣視之為借勢調整。他提到，多間內險公司首季業績表現超出預期，新業務價值增長強勁，加上內地資金持續流入保障型產品，為板塊未來業務增長提供正面支持。

在估值方面，郭家耀認為現時內險板塊已具吸引力。其中中國人壽由早前高位35至36元回落至29元附近，現價靠近20天線（約28.75元）支持，可考慮分段吸納，上望目標先看36元水平。

撰文：經濟通通訊社市場組

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