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中海油：首季海南分公司油氣生產平穩運行，將進一步加快南海油氣資源勘探開發

15/05/2026

　　中海油(00883)(滬:600938)表示，今年一季度，海南分公司油氣生產平穩運行，實際完成油氣產量較原計劃佳。與此同時，公司部署在馬村碼頭、東方終端的光伏發電站也在持續產出綠色電能，海上動能、熱能利用等新能源項目也在加快探索研究。海南分公司業已形成的油氣為主多能融合格局，正進一步夯實築牢，亦指海南分公司2025年歷史性突破1000萬噸油當量關口，較「十三五」末實現產量翻番。

 

中海油：首季海南分公司油氣生產平穩運行，將進一步加快南海油氣資源勘探開發

東方13-2氣田（中海油提供）

 

　　集團提及，做強做優油氣產業的同時，海南分公司還向新而動，大力發展海洋能源新質生產力。成立南海油氣能源院士工作站和深海工程技術研究中心，設立新能源管理機構；前瞻性布局CCUS、地熱能、壓差能等新領域，加速研究海洋能綜合利用。

 

　　集團指出，集團在瓊共計46家單位，有5000多名員工，資產總額超1200億元人民幣，2018年3月註冊成立的中國海油海南分公司作為中國海油集團在瓊業務的牽頭單位，是開發南海油氣資源、助力海南自貿港建設的中堅力量。

 

中海油：首季海南分公司油氣生產平穩運行，將進一步加快南海油氣資源勘探開發

華能南山電廠（中海油提供）

 

　　中海油海南分公司負責人表示，公司將進一步加快南海油氣資源勘探開發，進一步開展產業升級攻堅行動，進一步開展科智創新攻堅行動，努力以海南分公司的高質量發展為中國海油更好發展注入新動能。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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