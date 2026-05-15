華僑銀行：「習特會」釋放局勢緩和訊號，料美聯儲年末減息0.25厘，今年本港樓價升8.5%

華僑銀行香港經濟師姜靜在記者會上指出，對於「習特會」，釋放緩和局勢訊號，認為貿易緊張局勢最壞時期已經過去，並進入了一個新的穩定階段，對企業而言非常有利，惟她認為，當前金融市場更加分散，以及投資組合多元化趨勢不會停止，而香港總體上處於有利位置。

左起：華僑銀行香港經濟師姜靜、香港零售銀行業務主管李貴莊、大中華區總裁兼華僑銀行香港行政總裁王克（許英略攝）

她續稱，該行維持基本情況下，美聯儲局於第四季減息一次0.25厘，考慮到中、長期通脹預期仍穩定，惟憂下半年油價高企外溢效應；預計港元匯率將在年底前維持在現時水平，今年底1個月及3個月HIBOR目標分別為2.65%、2.8%。

她續稱，基準預測今年香港樓價升8.5%。在地產方面，對住宅預測更為樂觀，受用家需求改善，投資客交易回升所推動，惟升幅度仍將取決於今年利率走勢以及地產市場動態。至於商業房地產（CRE）方面，該行認為正在選擇性地改善，如甲廈及零售可見正面訊號，但仍面對供應過剩及租金回報有限挑戰，因此現時斷言商業房地產市場觸底尚為時過早，只是可見市場出現積極訊號。

華僑銀行首季港澳業務收入升18%，有信心全年保持雙位數增長

華僑銀行大中華區總裁兼華僑銀行 香港行政總裁王克（許英略攝）

華僑銀行大中華區總裁兼華僑銀行香港行政總裁王克指，於今年首4個月，港澳業務表現非常強勁，收入仍維持約18%按年增幅，縱使外部環境仍存不確定性，但對全年收入雙位數增幅抱有信心，且期望收入保持該增長步伐。而且，由於成本效益提高，以及與去年同期相比撥備支出減少，實際利潤增長速度甚至更快，王克預期今年利潤能力按年大幅提升。

該行公布，於今年首季，港澳業務首季收入22億元，按年升18%；稅前純利按年升90%；稅後純利按年升88%。而期內財富管理收入按年升1.5倍，當中企業財富收入升3倍。另全球市場收入升54%；投資銀行收入升28%；交易收入升1倍。

中東緊張局勢下未見大量資金湧入

被問及中東局勢有否推動資金回港，王克稱實際上並未看到大量資金湧入，但認為是一更長期影響，且肯定香港，甚至新加坡作為金融業的避風港將會從中受惠。

料下半年推針對資產逾100萬美元客戶服務

王克亦稱，對部分營運布局合理化調整，以改善成本結構，但實際上並沒有削減成本，而是將成本增速大幅度放緩。他亦稱，將會繼續投資於財富管理基礎設施及產品，升級AI及數字化平台。華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊亦提到，今年財富管理收入目標為2023年的5倍左右；以及今年將客戶經理數目按年大約增加30%至50%。部門亦計劃於下半年推出Private Premier Client戶口，針對資產超過100萬美元客戶。

撰文：經濟通採訪組

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