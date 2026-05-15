一周部署 | 陳欣：下周三大焦點，港股料續整固

嘉賓：連連STAR FX總經理 陳欣

中美元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」，恒指周四（14日）借「習特會」炒高，惟全周計升幅全數蒸發，並再失守兩萬六大關。連連STAR FX總經理陳欣於《一周部署》表示，中美若達成關稅減免共識，對港股將有正面影響，下周料續於26000至27000點區間整固。目前恒指支持位位於26200點，若未能守住下一步則是26000、25800點。

他表示，下周有三大焦點，首先是周一（18日）的Google I/O 2026（谷歌開發者大會），過往經驗顯示有機會影響港股AI板塊。倘若谷歌今次發布AI應用相關升級，令算力需求加大，將利好相關板塊；相反，若發布相關AI效率提升技術，相關硬件板塊或承壓——總而言之，投資者宜「睇餸食飯」。

緊接周二（19日）內地公布5月LPR，目前1年期、5年期分別為3%、3.5%，如果意外下調5年期LPR，相信會對內房、基建板塊有一定利好。此外周三（20日）美聯儲局公布4月會議紀要，鑑於美國通脹高企，倘若其中提及加息，將支持美元並施壓人民幣，亦不排除港股將借勢調整。

他續指，美國臨床腫瘤學會（ASCO）月底將舉辦年會，過往港股創新藥板塊都會因此有所炒作，例如去年恒生創新藥指數在會議期間升逾3%，不妨偷步部署，但需控制注碼慎防股價大起大落。

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