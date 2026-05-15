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習特會利好不足，恒指收市重挫426點報25962失兩萬六，全周亦跌1.6%

15/05/2026

習特會利好不足，恒指收市重挫426點報25962失兩萬六，全周亦跌1.6%

 

 

　　美國總統特朗普於北京時間今日下午啟程回國，總體氣氛融洽，但市場認為今次習特會釋放利好不多，如中方購買波音客機數量低於預期，互減300億美元非關鍵領域商品關稅計劃亦只處於「考慮」階段，雙方就伊朗問題的立場亦屬各說各話，因此在特朗普離開中國之後，亞太股市集體急跌，韓股更乘勢暴跌超6%。習特會「退燒」，加上內地4月信貸數據嚴重走樣，恒指愈跌愈急，一口氣跌穿10天線（約26272）、20天線（約26164）及100天線（約26144），今日收報25962，失守兩萬六，超過5634張牛證被集體打靶，全日跌幅跌426點或1.6%。恒生中國企業指數收報8691，跌167點或1.9%。恒生科技指數收報4941，跌135點或2.7%。

 

　　主板成交超過3145億元，留意有249億元北水淨流入港股掃貨。

 

　　回顧全周，前三日因觀望美國通脹數據、重磅科企業績及特朗普訪華，加上伊朗在中美會談前未再有大動作，港股維持窄幅波動，10天線有支持，直到周四（14日）特朗普正式展開訪華行程，加上阿里(09988)AI業務有驚喜，港股一舉抽高近450點，但隨著北水沽壓一路上升，直至當日收市升幅盡銷，計及今日跌幅，港股從周四高位累計急跌882點，不過以全周計，恒指僅跌430點或1.6%。

 

　　阿里健康(00241)全年純利按年升35.2%，收入增長12%，並自上市以來首次宣派末期息5.95分人民幣及特別股息每股13.52分人民幣。花旗指阿里健康符合預期，該股全日仍急跌6.61%，報4.24元。

 

　　中芯(00981)季盈利2億美元按年升5%，惟毛利率降2.4個百分點，料第二季收入按季增最多16%，中芯最多曾飆7%，收市則軟0.49%，報71.15元。消息面上美國同意英偉達向中國多家企業出售H200晶片。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數隔晚急跌超過3%，科網股全日領跌，阿里挫4.06%，報132.3元，百度(09888)下周公布業績今日跌3.62%，報135.8元，美團(03690)跌3.5%，報82.7元，惟騰訊(00700)獨升0.33%，報456.4元。京東全系今早見回吐，京東集團(09618)跌1.69%，報127.9元，京東物流(02618)跌5.68%，報14.28元，京東健康(06618)更跌6.62%，報45.16元。

 

　　信達生物(01801)遭創始人俞德超於5月11日減持135.3萬股，套現約1.21億港元，股價全跌5.42%，報82元，暫連跌3日累計跌幅7.55%。中國宏橋(01378)昨日（14日）斥資3.1億元回購925.15萬股，股價仍跌5.92%，報31.46元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

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