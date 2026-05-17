一周部署 | 中國公布4月重磅經濟數據，谷歌召開AI大會

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

中國經濟數據

此前中國公布4月社融信貸數據，無論是社融增量還是新增人民幣貸款均遠低於預期，意味著內地實體經濟還是家庭部門買房置產的信貸需求仍然偏弱，此前官媒宣傳的樓市復甦論，更可能是屬於個別現象。國家統計局即將公布多項重磅經濟數據，外界預計國際能源價格波動導致中國工廠正面臨成本上升壓力，將影響工業生產表現；消費方面雖然受惠長假效應，但因房地產問題令居民財富縮水，內需大宗消費的全面回暖仍需時間；至於投資方面可能出現亮點，因在政府特別債券發行、AI算力基礎設施以及高技術製造業的政策引導下，資本支出將得到支撐。

美聯儲公布議息記錄

上月美聯儲迎來近年來分歧最大的一次議息會議，除了堅定支持減息的理事米蘭（現已請辭）外，還有三名FOMC票委投下了反對票，他們都支持維持利率不變，但反對在聲明中加入寬鬆傾向，除此之外，即將卸任主席的鮑威爾更是打破慣例，選擇繼續留任美聯儲理事，被視為對候任主席納什的「下馬威」。接下來美聯儲將公布此次會議紀要，揭示官員內部的真實辯論，有助於預測下一次會議的利率調整，甚至了解官員對於降息或升息的潛在考量。隨著4月美國PPI及CPI都錄得高增速，今年減息窗口已經逐漸關閉，甚至重啟加息都不意外。

谷歌AI模型料迎升級

2026年Google I/O開發者大會即將在加州山景城舉行。今年大會最核心的對話場次直接定名為「定義代理式AI時代」，Google 釋出的官方排程明確指出，會上將介紹開發者如何運用全新工具「建構可供代理程式使用的網絡應用程式」，讓AI在瀏覽器內「自主調度強大的工作流程並處理繁重事務」。除了AI Agent外，手機AI亦是目前AI大模型業界的一大焦點，預計Gemini將與全新的Android 17系統深度整合，通過AI主動控制多個應用程式來實現複雜任務。另外，外界高度預期Google將在會中揭曉性能足以與GPT 5.5抗衡的全新Gemini旗艦模型。

SpaceX將發招股書

全球商業航天領導者SpaceX已於4月秘密遞交IPO申請文件，且市傳該公司快將發布招股書，為這場備受矚目的IPO揭開序幕。SpaceX的IPO之所以極其重要，首先是因為SpaceX本次IPO瞄準的公司總市值高達1.75萬億至2萬億美元，這意味著這將成為世界歷史上規模最大的IPO集資案，SpaceX上市後將直接擠進標普500市值前六大企業，規模與英偉達、蘋果、微軟等科技巨頭平起平坐，六雄勢變七雄；其次，這個神秘的太空巨頭將首次揭開其真實財務面紗，包括其發射業務毛利率、星鏈盈利能力、星艦研發成本以及xAI的資本支出規模等，SpaceX將接受二級市場的考驗，同時亦有助為中美兩國的商業航天概念股重新定價。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

陳欣：下周三大焦點，港股料續整固260515

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