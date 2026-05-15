小傳日記 | 夾公仔機彈珠機網吧通通要攞牌，由治及興從整頓門面開始！

近年香港多咗一類KOL，深入各大死場探廢，探究本港零售市道究竟係百廢待興抑或由治及興，其中唔少網民都話，如果一家商場開始有夾公仔店同彈珠機舖進駐，就係「死場」嘅開始，因為呢類舖頭開店成本極低，開得快拆得快，連裝修都慳番，與其畀舖位丟空，不如放啲五顏六色嘅機台充撐場面，但結果未等到市道轉好，夾公仔機就已經遍地開花，總有一間喺附近，甚至連主打高端藝術嘅K11 MUSEA，最近都會迎來第一間冒險樂園！

喺2020年疫情期間，食環署票控旺角信和中心兩間夾公仔店無牌經營同違反停業令，原審裁判官裁定店方罪名不成立，律政司隨後提出上訴，高等法院喺2022年8月作出終審裁決，判定夾公仔機並不符合《公眾娛樂場所條例》中對「娛樂」或「機動遊戲機」的法律定義，更似係加入娛樂或技術元素嘅自動售賣機。掃清法律爭議之後，夾公仔店風潮一發不可收拾，甚至殺入傳統旺區尖沙咀同中環！

不過呢個場面喺未來可能會有所收斂，事關港府打算修例，明確要求夾公仔機舖同彈珠機舖要逐部機攞牌，納入「有獎娛樂遊戲牌照」規管；另外，作為旅館「平替」嘅網吧，政府就打算加強巡查，唔俾人過夜噉話。

根據《賭博條例》，任何人想喺公眾娛樂場所搞有獎娛樂遊戲，或者搞有獎娛樂博彩遊戲，都要攞「有獎娛樂遊戲牌照」。夾公仔機接受相關規管之後，每局唔可以超過5蚊，獎品價值都唔可以超過300蚊，換言之，以後大家都唔會喺呢啲舖頭贏到限量figure、遊戲機或者名牌手袋！

如果大家對夾公仔機嘅認識仲停留喺兒童樂園，噉就大錯特錯啦，而家夾公仔機嘅玩法可謂五花八門，有啲甚至已經變成賭盤，從夾公仔變成夾骰仔，以骰仔點數或者花色嚟玩抽獎，完全淪為運氣game，只有擲中特別排列先可以贏到名貴商品，同你嘅夾公仔技術完全無關。而夾公仔機嘅「台主」就相當於開賭場同玩家對賭獎品機率，只要成功挑動起玩家嘅多巴胺，分分鐘真係可以發家致富！

順手碌埋啲遊戲機牌照嘅條例，除咗獎品太貴有問題，原來好似「柏青哥」呢啲入彈珠贏彈珠嘅遊戲，玩法本身已經有問題。因為《有獎娛樂遊戲牌照》有講，「獎品的贏取，不得令該贏取獎品者有機會再中獎」，即係傳統彈珠機嘅玩法已經被ban，再加埋有啲彈珠機舖都會攞IPhone呢啲貴嘢做獎品，新規之後根本開唔到落去，經營模式一定要大改特改，「柏青哥」愛好者唯有去日本台灣過手癮。

其實比起夾公仔同彈珠機，筆者都係鍾意打機多啲，而近期多咗好多神州連鎖網吧品牌落嚟香港開店，有床有房，有得叫嘢食，仲有得俾人沖涼；再加埋部5090嘅電腦，都不知幾歎，搞到筆者都有啲心郁郁想去返轉。不過根據現行《旅館業條例》，「如某處所顯示為提供租出期少於連續28天住宿予到臨該處所而願意為該住宿繳付費用的任何人，該處所即屬酒店或賓館」，即係話網吧有可能被指控係非法經營嘅賓館，最起碼唔可以玩過夜！

除此之外，港府仲諗住叫網吧攞牌，一係就跟機舖條例，唔俾細路仔同著校服嘅人入，仲要唔可以喺學校同補習社附近開店；一係就跟返電競場地嘅制度，可以申請豁免遊戲機中心嘅牌照，只要你消防、通風嗰啲跟足就得。民政及青年事務局局長麥美娟就話政府都係傾向後者嘅，驚打擊埋電競產業。你知啦，政府一直都好想推電競經濟，2018年攞過大嗱嗱過1億嚟搞㗎！不過大家日頭咁繁忙，夜晚想約朋友打機，結果到11點清場，可想而知都幾冇癮，港府推行政策之前，不如再搵業界諗諗佢，請請！

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