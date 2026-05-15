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據報順豐進軍貴金屬倉儲，10月香港機場附近開設金庫，容量高達百噸

15/05/2026

　　據《彭博》報道，順豐控股(06936)正部署在香港開設黃金倉庫，瞄準本港打造貴金屬樞紐所帶來的儲存需求。據彭博引述消息人士報道，該金庫將設於順豐機場附近的綜合設施內，預計今年10月正式啟用。

 

據報順豐進軍貴金屬倉儲，10月香港機場附近開設金庫，容量高達百噸

（Shutterstock圖片）

 

　　消息人士透露，金庫分為兩大區域：一部分設有保管箱，供客戶存放高價值資產；另一部分則專門用於儲存貴金屬，容量介乎50至100噸。

 

香港力推黃金樞紐，擬三年內擴充倉儲至2000噸

 

　　香港正積極推廣自身成為黃金的交易、融資及儲存中心。當局計劃今年內推出實物黃金的中央結算系統，目標在三年內將倉儲容量擴充至2000噸，同時鼓勵各國央行將黃金儲存於香港。香港交易所亦正籌備重推黃金期貨。

 

　　消息人士指，順豐看準了這個持續增長的倉儲市場，背後既有富裕個人的需求，亦有政府政策的支持。香港更可成為順豐未來向更廣泛地區擴張的跳板。

 

並非首次涉足大宗商品，已獲倫敦金屬交易所認證

 

　　事實上，這並非順豐首次涉足商品領域。該公司是上海黃金交易所認證的物流供應商，亦為中國內地大型珠寶連鎖店及礦業公司提供快遞服務。在香港，順豐去年已成為倫敦金屬交易所首批認可倉庫之一的本地合作夥伴，可儲存銅等基本金屬。

 

　　不過，順豐目前尚未成為倫敦金銀市場協會的會員，而該資格是部分交易商及銀行選擇物流夥伴時的必要條件。目前貴金屬物流市場主要由布林克全球服務、Malca-Amit及Loomis AB等少數公司主導。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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