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美股收盤 | 美國長債息率大幅抽升，道指收市瀉逾500點

16/05/2026

　　美股三大指數周五（15日）遭遇拋售，通脹數據意外反彈引發市場對美國聯儲局利率政策的擔憂，帶動長年期國債孳息率大幅抽升，觸發高估值科技股的獲利回吐潮。

 

　　道指收市跌537.29點，或1.07%，報49526.17點；標指跌92.74點，或1.24%，報7408.5點；納指跌410.08點，或1.54%，報26225.14點。全周累計，道指累跌0.17%，標指升0.13%，納指則微跌0.1%。

 

　　美國債市顯著承壓，30年期國債孳息率單日上漲8.6個點子，逼近5.1%關口。這不僅是2025年5月以來的最高水平，更進一步逼近2023年10月時的高位，對整體大市氣氛構成沉重打擊。

 

美股收盤 | 美國長債息率大幅抽升，道指收市瀉逾500點

長債孳息率大幅抽升，觸發高估值科技股被拋售。(AP)

 

　　此前表現強勢的科技板塊成為重災區，晶片巨頭紛下挫，英特爾(US.INTC)跌6.2%，AMD(US.AMD)跌5.7%，美光科技(US.MU)跌6.6%，英偉達(US.NVDA)亦跌4.4%。

 

　　不過，微軟(US.MSFT)逆市造好，全日逆市升逾3%。華爾街著名對沖基金經理阿克曼披露，旗下基金已向微軟建倉，為該股帶來強勁支撐。波音(US.BA)股價顯著受壓，收市跌3.8%。

 

金價急挫，油價上揚

 

　　國際金價遭遇顯著拋售壓力，現貨黃金價格急挫約2.1%，報每盎司4551美元，日內跌穿4600美元的心理關口；紐約期金表現同樣疲弱，錄得2.8%的顯著跌幅，報每盎司4553美元。

 

　　國際油價顯著上揚，紐約期油急升4.2%，報每桶105.46美元；布蘭特期油亦同步上漲3.4%，報每桶109.33美元。

 

　　美匯指數延續強勢，盤中突破99關口，報99.28，升0.4%。美元兌日圓匯價維持高位震盪，盤中交投主要集中於158.40至158.7區間，最高曾觸及158.75，升幅約0.2%。歐元兌美元面臨顯著沽壓，歐元兌美元跌穿1.167關口，日內報1.1622，跌0.4%。

 

撰文：經濟通國金組

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