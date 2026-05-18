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開市Go | 中美會後達經貿合作，零跑首季虧損擴大，港股誕新超購王

18/05/2026

要聞盤點

 

1、美股三大指數周五（15日）遭遇拋售，通脹數據意外反彈引發市場對聯儲局利率政策的擔憂，帶動長年期國債孳息率大幅抽升，觸發高估值科技股的獲利回吐潮。道指收市跌537點，或1.07%，報49526點；標指跌92點，或1.24%，報7408點；納指跌410點，或1.54%，報26225點。中國金龍指數跌197點。日經指數開報61507點，升0.16%。

 

2、美國總統特朗普嚴厲警告伊朗「時間所剩無幾」，若不盡快達成協議，德黑蘭將「一無所有」。


　
3、七國集團財長周一將在巴黎舉行為期兩天的會議，債券拋售潮料成討論重點。美國財長認為殖利率上行只是反映短期通脹波動，但投資者擔心伊朗戰爭引發的價格衝擊可能迫使央行加息。

 

4、根據白宮發布的特朗普訪華事實清單，中國同意到2028年每年至少購買170億美元美國農產品，並恢復美國牛肉市場准入。中美同意設立貿易理事會和投資理事會，並通過一定範圍產品的相互降稅推動雙向貿易。


　
5、特朗普稱未討論延長關稅休戰，但表示正在考慮是否放鬆對購買伊朗石油的中國企業實施制裁，並稱與國家主席習近平討論了AI護欄問題，英偉達H200晶片也被提及。


　
6、俄羅斯總統普京將於5月19日至20日訪問中國。


　
7、中國市場監管總局明確支持民營經濟發展壯大的重點工作，要求破除壁壘，促進全國統一大市場建設並整治「內捲式競爭」。


　
8、中國總理李強上周五主持召開國務院常務會議，要求努力保持適度生育水平和人口規模，積極應對人口老齡化。


　
9、SpaceX在IPO前實行1拆5的股票拆分，據報公司已選定於納斯達克上市，目標最快本周三公開招股書，隨後於6月4日啟動上市路演，並最早於6月12日正式掛牌交易。CEO馬斯克表示不會出售任何股份。另據報導，貝萊德考慮在IPO中投資至多100億美元。


　
10、蘋果據報於即將推出的iPhone 18系列將全面配備自研5G晶片，標誌蘋果有望徹底結束對高通的依賴。


　
11、三星電子與其最大工會定於周一恢復談判，以避免發生罷工。韓國政府警告稱，罷工可能對經濟造成嚴重衝擊。


　
12、今日有三隻新股登場同日招股：安卓電視智能終端供應商華曦達(00901)入場費3314元，騰訊(00700)、立訊精密(深:002475)為其股東；國產顯示驅動晶片龍頭雲英谷科技(03310)入場費4204元，其獲武岳峰科創基投入股；AI營銷公司深演智能(02723)招股入場費5606元，無基石投資者參與，其去年純利跌近六成惟收入增7%。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2026 13:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2026 13:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2026 13:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2026 13:35
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