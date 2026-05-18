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盤前攻略｜環球股市轉弱外圍齊跌，港股展開牛熊線攻防戰

18/05/2026

　　習特會過後未出現市場預期的重大突破，加上美國總統特朗普返美後表明對伊朗「正在失去耐心」，加劇市場對中東局勢不穩預期。上周五（15日）油價急升後引發美股受挫，晶片股持續回軟，美光重挫逾6％，費城半導體指數急挫4％。三大指數均跌超過1％；道指跌537點或1.07%報49526，納指跌410點或1.54％報26225，標普跌92點或1.24％報7408。

 

盤前攻略｜環球股市轉弱外圍齊跌，港股展開牛熊線攻防戰

（Shutterstock圖片）

 

*中概、ADR齊受挫*

 

　　中概股全線受挫；阿里巴巴跌6.04％報132.59美元，拼多多升0.26％報95.83美元，京東跌2.59％報32.01美元，百度跌5.56％報135.33美元，萬國數據跌5.16％報42.44美元，金山雲跌9.50％報15.33美元，理想跌3.94％報18.51美元，蔚來跌2.40％報6.10美元，小鵬跌3.10％報15.62美元，攜程跌1.33％報49.61美元，貝殼跌3.66％報18.17美元，富途跌4.85％報134.64美元。

 

　　ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.69％，折合459.5港元；小米(01810)ADR較港股低1.35％，折合30.3港元；美團(03690)ADR較港股低1.72％，折合81.3港元；友邦(01299)ADR較港股低0.29％，折合87.3港元；滙控(00005)ADR較港股低0.72％，折合138.4港元；港交所(00388)ADR較港股低0.64％，折合413.7港元。

 

*港股跌穿25500破壞升勢，更下方24200為港股中線好淡分水嶺*

 

　　上周五恒指夜期跌75點報25733，較現貨低水230點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25611，跌331點，較恒指現貨低水352點，恒指料低開逾300點。

 

　　習特會過後環球市場明顯對短期市況信心減弱，美股以至亞太區都開始出現明顯跌勢。今早日股走低不足1％，韓股一度急挫4.5％，指數期貨更一度觸發熔斷，台股則跌超1％。港股同樣受挫，上周四（14日）挑戰27000不果後連續兩日大陰燭插穿26000，今早明顯跌勢持續。參考恒指牛熊證街貨分布，跌市下牛友持續向下避難，上周五最多新增及最重貨區為整數位25500至25599，淨增492張對應期指張數至1814張，25500為恒指4月份支持水平，料為即市支持。

 

　　值得留意目前恒指250天線所在同樣位於25600附近，即25500至25600之間為目前恒指非常關鍵水平，假如跌穿除了是失守牛熊線外，更破越了3月底以來恒指一浪高於一浪的上升趨勢，加劇轉勢訊號。如若要判斷中線轉勢，則要以3月低位24200為指標，失守該位恒指才算確認出現跌勢。

 

撰文：經濟通市場組

 

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