車股 | 理想新車降價，零跑首季虧損擴大，車股競爭烈縱重挫未宜沾手？

理想汽車(02015)全新一代L9正式上市，惟其中Livis版售價較預售時大幅下調5萬元人民幣，另零跑汽車(09863)公布首季虧損擴大兩倍兼毛利率急跌，兩股今早（18日）齊急跌逾一成，市場對行業競爭的憂慮重燃，其他車股亦普遍下挫，其中吉利汽車(00175)跌半成，比亞迪(01211)跌3%，汽車股可趁低吸納抑或仍未可沾手？

（理想汽車網頁截圖）

理想全新一代L9正式上市 Livis版定價較預售急降5萬人幣

理想汽車全新一代L9於上周五（15日）正式上市，共推出2款車型，Livis版售價50.98萬元人民幣，較預售時的55.98萬元大幅下調5萬元，至於Ultra版售價45.98萬元人民幣，此前未公布過預售價。新車定位具身智能旗艦全尺寸六座SUV，換代車型完成平台、底盤、智能體系的全面升級，進一步完善理想在高端家用新能源SUV市場的產品矩陣布局。

據報新車將配備800V主動懸吊、全線控底盤，配備72.7kWh電池組，CLTC純電續航420km，CLTC綜合續航1650km。同時，車輛也將配備理想自研5納米馬赫100晶片、整車四零重力座椅等多項智慧化以及舒適性配置。

大摩：新款L9月銷量料超越去年平均水平 惟市場競爭熾熱不容有失

摩根士丹利發表研究報告指，理想汽車正式推出新款L9 Ultra及Livis，售價介乎45.98萬至50.98萬元人民幣，其中Livis的正式定價比預售價低5萬元。作為今年首個重要發布，理想L9對於重奪銷售動力至關重要，為下半年更多新品推出鋪路。預期新款L9的月銷量將超越去年平均水平，有助支持集團利潤率及短期股價表現。然而，六座SUV市場競爭熾熱，蔚來(09866)、小鵬(09868)、問界Aito M9及極氪9X等對手林立，市場幾乎不容許執行上的失誤。大摩給予理想「增持」評級，H股目標價83港元。

花旗則指，理想推出升級版L9車型，共兩個配置。其中L9 Livis版最終定價較預售價大幅下調，雖然看似驚喜，但其實際性價比僅與同級對手看齊，並非遊戲規則改變者，預期L9 Livis月銷量將達到1000輛。至於L9 Ultra版與Livis版有5萬元人民幣的價差，定價整體中性，預期月銷量將達到4000輛。總體而言，L9 Ultra及Livis的推出是中性結果。花旗給予理想H股目標價72.7港元，美股目標價18.9美元，維持「中性」評級。

零跑首季虧損擴大兩倍至3.9億人幣 毛利率跌5.5個百分點

零跑汽車公布，今年第一季權益持有人應佔虧損擴大至3.9億元人民幣，去年同期虧損1.3億元人民幣，2025年第四季度則錄得盈利3.6億元人民幣，按年虧損增加主要由於毛利總額的下降及費用開支的增加。期內收入108.2億元人民幣，按年增加8%，主要得益於整車及備件交付量的增加，但部分被整車產品組合變動導致的平均售價下降所抵銷。

公司首季銷量為11.01萬輛，按年增長25.8%，其中海外銷量創歷史新高，達40901輛，佔期內總銷量的37.1%。而首季毛利率為9.4%，按年下跌5.5個百分點，較去年第四季的15%亦跌5.6個百分點，毛利率按年下跌主要由於整車產品組合的變動，部分被持續進行的成本管理所抵銷；以及戰略合作業務減少。

（零跑汽車網頁截圖）

傳內地逾十家新能源車企擬調整價格 乘聯會崔東樹：全面加價難度極大

值得一提，內媒近日報道，據不完全統計，近期已有超過10家新能源車企調整價格、縮減優惠或計劃第二季上調價格。當中比亞迪對旗下部分車型智能駕駛選裝包價格上調逾2000元（人民幣，下同），小米(01810)新一代SU7全系加價4000元，Tesla(US.TSLA)Model Y長續航版及高性能版分別上調1.8萬和2萬元。另蔚來及小鵬計劃第二季上調車型價格。而Tesla、極氪與阿維塔等品牌已收緊金融免息購車政策，購車隱性成本上升。北京一家蔚來汽車門店的銷售人員指，目前店內主銷車型價格都沒變，但1萬元的終端立減優惠後續可能會取消，購車成本會有所上升。比亞迪門店的銷售人員稱，近期加價僅針對部分特殊選裝版本車型，基礎款車型價格保持穩定。

中國乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹分析，當前新能源汽車市場全面加價難度極大。從市場格局來看，高端新能源車企毛利率普遍維持在20%以上，成本承壓能力相對較強；中低端車企則面臨市場競爭加劇、消費需求收縮的雙重壓力，一旦大幅加價，極易流失客戶，全面漲價可能性極低。同時，大量全新車型以低價策略切入市場，進一步壓縮存量車型調價空間，多數車企漲價僅停留在輿論層面，實際落地困難重重。

伍禮賢：市場競爭大料車股短期仍受壓 惟比亞迪或可於90元買入

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，理想新車降價及零跑虧損擴大，其實都反映內地新能源車消費市場表面看來不錯（這從每間車企每個月交付量可見），但背後競爭劇烈，消費者會重點留意性價比較高或售價較便宜的車款，故理想的新車有降價情況，而零跑這份業績不單止對零跑本身，甚至對整個行業都有影響。其實，首季整個市場交付量都有壓力，其中內地新能源車首季交付量按年下跌，而在此局面下，有些車企算是做得不錯，零跑屬其中一間，公司首季每個月交付量在新勢力當中屬較多，虧損卻仍然擴大，這對行業打擊大。

伍禮賢續指，零跑交付量高，業績卻倒退，若細分來看，其毛利率跌很多，公司解釋因銷售組合改變，意思即是高毛利率汽車銷售比例減少，低毛利率汽車卻增加，這正如理想汽車的情況，低價車賣得好，這明顯令市場憂慮情緒再起，相信車股短期仍受壓，投資者暫宜觀望。以今日跌勢來看，就算龍頭如比亞迪及吉利等都跌得較急，短線壓力有機會維持。不過，當中始終較看好比亞迪，過去其股價於90至100元之間運行較長時間，較重要位置應是90元，或可於該處買入，至於吉利質素算是不錯，但始終之前升勢較急，不如先行觀望。

汽車股今早普遍下跌，理想跌14.42%收報64.7元，零跑跌10.88%報40.3元，比亞迪跌3.11%報93.45元，吉利跌5.09%報20.52元，小鵬跌1.88%報60.15元，蔚來跌4.1%報47.26元，奇瑞汽車(09973)跌4.57%報27.58元，賽力斯(09927)跌1.55%報66.55元，長汽(02333)跌5.22%報10.89元，廣汽(02238)跌3.73%報2.58元，小米則跌0.78%報30.46元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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