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電訊股 | 齊推Token算力服務套餐，電訊三寶逆市造好，仍屬避險佳選可以點揀？

18/05/2026

　　當傳統通訊業務增長見頂，5G建設高峰期過後，電訊運營商需要尋找新的增長引擎。人工智能(AI)，特別是大模型帶來的智能化浪潮，提供了歷史性機遇。內地三大電訊商近日就相繼推出商用Token套餐，當中中電信(00728)早前亦啟動了規模達174億元（人民幣．下同）的「Token工廠」集採，不僅刷新了國內Token服務集採的紀錄，更拉開其向領先的AI服務商轉型的序幕。中電信今日（18日）逆市升6%，為表現最佳藍籌，中移動(00941)及中聯通(00762)亦齊造好。值得留意，美國總統特朗普表明對伊朗「正在失去耐心」，加劇市場對中東局勢不穩預期，三大電訊股近日走勢向好，相信以其近5厘股息，仍可作避險佳選，可揀買哪一隻？

 

電訊股 | 齊推Token算力服務套餐，股價逆市造好，仍屬避險佳選可以點揀？

（資料圖片）

 

三大電訊商齊推商用Token套餐　上海移動：1元可購40萬Tokens

 

　　內地三大電訊商相繼推出面向C端用戶的系列試商用Token套餐。5月16日，上海電信推出按量訂購或按需選擇的Token算力服務，支持話費帳單支付。同日，上海聯通發布多檔Token產品及融合套餐。

 

　　5月17日，上海移動推出Token通用服務，實現 「一號通用、跨平台使用、話費支付」，並聯合騰訊(00700)推出AI原生工作台，以低成本、便捷化方式讓市民與小微企業輕鬆用AI能力，1元可購40萬Tokens，實現 「一個額度、一個價格、任選模型」，還可支持話費帳單支付。

 

中電信啟動174億「Token工廠」集採　首次公布中標候選人

 

　　值得一提，中電信寧夏公司早前宣布啟動2026年「Token工廠」生成能力服務集採項目，分批次採購Token生成能力服務，本次集採是國內首次大規模Token生成能力服務集採。項目的整體規模達164.51億元（不含稅），174.38億元（含稅），劃了11個標包，服務期長達60個月。5月10日，超級大單標包一已公布中標候選人，北京華勝天成、北京樂訊科技、湖北大數據集團、清芯智算等齊入場，既有傳統IT服務商，也有地方國資背景的企業，還有新興算力廠商。候選人的報價折扣大多集中在99.2%-99.8%區間。目前已公布的5個標包，預估中標人均為6個，中標份額分配情況也一致，從第一名的18%遞減至第六名的15%。

 

　　中電信此次大規模地建設「Token工廠」，是其「打造領先的AI服務商」的重要一步。此前，中電信董事長柯瑞文提出「用AI Token經營重塑業務」的核心路徑——封裝成用戶可感知的高質量AI產品服務。Token經營的本質就是為用戶提供AI服務。在中電信的規劃中，Token不僅是計費單元，更是AI能力的標準化封裝和交付形式。根據中電信2025年財報及後續戰略闡釋，其Token經營體系依托「五位一體」智能雲架構，堅持價值經營，按通用、專業和定制Token，提供差異化的服務和定價。

 

電訊股 | 齊推Token算力服務套餐，股價逆市造好，仍屬避險佳選可以點揀？

（中電信官網截圖）

 

花旗：中移動長遠料受惠Token化商業模式　予目標價105.1元

 

　　花旗上周發表報告指，中移動於5月8日舉行2026年移動雲大會，本次大會匯聚中國頂級監管機構、地方政府、國有企業、研究機構及產業領袖，聚焦算力基礎設施、國內AI本土化及AI Agent商業化等議題。大會主要亮點包括以Token化作為其算力、模型服務及AI應用的貨幣化策略；Token消耗將由自主Agent驅動；全棧本土化及算力協同為核心要求；戰略轉型為綜合科技服務商。該行認為，中移動在轉型過程中短期或將面臨一定壓力，但長期來看有利於把握自主Agent驅動的Token化商業模式，屬正面發展，予「買入」評級，目標價105.1港元。

 

　　高盛則指，中移動今年首季營業收入按年增長1%至2665億元人民幣，表現大致符合該行預期，主要受惠於移動客戶增長及首季計算與人工智能(AI)服務擴張。然而，中移動首季EBITDA按年下降5%，遜於該行預期。儘管通訊服務面臨短期壓力，仍對中移動加速推廣計算服務持正面態度，主要受智能計算服務強勁增長及雲端影片用戶群擴展所帶動。此外，5G基站部署維持疲弱，工信部數據顯示2026年3月新增5G基站僅4.9萬個，低於預期，預計將對公司短期的5G用戶及ARPU（每用戶平均收入）擴張造成壓力，但預計特色服務將驅動ARPU提升，而6G周期將支持長期增長。高盛將中移動2026至2027年純利預測上調2%，主要反映AI/計算服務收入增加、產品組合升級以及經營效率提升帶動EBITDA利潤率改善。基於估值模型滾動至2027年及更新EBITDA預測，H股目標價由88港元上調至94港元，維持「中性」評級。

 

滙豐研究 ：中移動首季業績較同業具韌性　降中電信至持有

 

　　另滙豐環球研究早前發表報告，回顧中資電訊股首季業績，指增值稅上調導致行業服務收入及純利普遍下跌，但中移動表現較同業具韌性。中移動首季服務收入按年跌1.1%，EBITDA及純利分別跌4.9%及4.2%，符合預期；經營活動現金流淨額按年大增128%，該行認為將為提高派息比率提供更多空間。反觀中電信業績遜預期，服務收入、EBITDA及純利分別跌1.6%、7.8%及17.1%；中聯通(00762)則好壞參半，服務收入跌0.9%略勝預期，但EBITDA及純利遜預期。

 

　　滙豐環球研究相應調整相關股份評級及目標價，中移動H股及A股維持「買入」，H股目標價由95港元降至94港元，A股由112元人民幣降至111元人民幣；中電信H股及A股均由「買入」下調至「持有」，H股目標價由5.9港元降至5.6港元，A股由6.7元人民幣降至6.3元人民幣；中聯通H股及A股維持「減持」，H股目標價由6.7港元降至6.5港元，A股由4.2元人民幣降至4.1元人民幣。

 

伍禮賢：推Token套餐暫幫助有限惟可作收息之選　偏愛中移動近80元可吸

 

電訊股 | 齊推Token算力服務套餐，電訊三寶逆市造好，仍屬避險佳選可以點揀？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，現時市場避險情緒回升，一些防守性股份再引起資金關注，而中資電訊股在過去增值稅上調過程中已累計一定調整幅度，目前應會引起資金更長線的關注。雖然見到第一季三大電訊商的業績都受增值稅上調影響，但以其影響程度及股價下跌幅度來看，已初步反映此情況，現時股價對應下降後的利潤，派息仍挨近5厘，應可繼續作為投資者中長線收息之選。至於三大電訊商推出Token套餐，對其估值會有些幫助，但不至於太明顯，始終其業務規模較大，當然AI發展對三者中長線都可帶來逐步提升的正面支持，但不會因這次套餐的推出而對業績有立竿見影的效果，投資者不用因此即刻作部署。

 

　　另伍禮賢指，在三大電訊商中較偏愛中移動，中移動第一季盈利雖然下跌，但只錄個位數跌幅，反觀中電信及中聯通都按年下跌逾17%，所以若計業務平穩性，中移動仍略勝一籌，若有機會回至80元邊可再關注，中長線收息問題不大，至於其餘兩隻，投資者若已有貨也可繼續持有，作長線收息也不錯，加上三隻股份走勢關聯度較高，持有哪一隻問題都不太大。

 

　　中移動今日升0.23%收報86.4元，中電信升6.02%報5.64元，中聯通升3.79%報7.94元。

 

電訊股 | 齊推Token算力服務套餐，

 

電訊股 | 齊推Token算力服務套餐，

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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