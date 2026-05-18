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新股上市 | 藥房連鎖零售商龍豐集團通過上市聆訊，市傳集資額約7.8億元

18/05/2026

　　香港藥房連鎖集團龍豐通過港交所上市聆訊，星展為獨家保薦人。據IFR早前報道，龍豐最快於本月上市，集資1億美元（約7.8億港元）。

 

新股上市 | 藥房連鎖零售商龍豐集團通過上市聆訊，市傳集資額約7.8億元

（龍豐集團官網圖片）

 

　　龍豐集團指，集團以香港為基地、領先連鎖零售美妝產品、保健產品及藥品店。根據弗若斯特沙利文，於2024年，按零售銷售額計，集團在香港美妝產品、保健產品及藥品零售商中排名第二，市場份額為5.8%；而按零售銷售額計，集團是香港最大的藥品零售商，市場份額為5.2%，且按收入計，亦為香港第二大藥品及保健品零售商，市場份額約為4.2%。「龍豐」品牌經營的31間零售店及各類線上銷售平台。

 

　　集團於2023財年錄虧損2714萬元，於2024財年及2025財年則分別錄盈利1.45億元及1.7億元；收入於2023財年、2024財年及2025財年分別錄10.9億元、20億元及24.6億元。

 

　　另外，集團於2026財政年度首八個月錄盈利1.48億元，較2025財政年度首八個月盈利7987.4萬元，按年上升85.8%。

 

　　上市集資所得將用於擴大；加強及優化集團的實體及線上銷售網路；用於品牌管理及市場推廣；用於透過擴充及升級集團於日本及韓國的現有海外採購辦事處，加強供應鏈能力；用於升級及改良集團的資訊科技系統，主要用於實施新的倉儲管理系統及升級銷售點系統；用於償還集團的未償還貸款；用於尋求選擇性策略及收購機會，進一步發展策略夥伴關係，以及一般營運資金。

 

　　現時龍豐集團100%由創辦人、主席兼行政總裁謝少海、太太陳婉芳及女兒謝翠瑩共同持有。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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