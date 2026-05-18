港股 | 午市前瞻 | 恒指走勢偏弱250天線爭持，理想零跑齊收壞消息料未見底

中國國家統計局公布4月多項經濟數據，全面差過預期，其中4月規模以上工業增加值同比增長4.1%，創逾兩年半新低，社會消費品零售總額同比增長僅0.2%，創近三年半最低，至於首四月固定資產投資同比下降1.6%，為年內首次轉負。外圍吹淡風加上內地經濟增長動力仍然不足，恒生指數盤中曾多次跌穿俗稱牛熊線的250天線（約25595），為4月2日以來首次，惟中字頭概念上揚撐起該水平，恒指半日收報25612，跌350點或1.3%。恒生中國企業指數報8579，跌111點或1.3%。恒生科技指數報4838，跌102點或2.1%。主板成交近1613億元，港股通暫錄得淨流入4.8億元。

聶振邦：牛證街貨佔比急升引大戶下殺

亞太主要股市承接上周五（15日）歐美股市下跌，今早（18日）普遍向下，港股一度跌穿250天線。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指自4月8日後一個多月以來，主要維持在25500至26500區間上落。上周趁著重磅股騰訊(00700)和阿里(09988)公布業績利好，尤其是阿里獲投資者追捧，業績公布後股價曾急升8%，加上中美元首會談氣氛兩後，恒指突破美伊戰事以來高位。惟獲利盤湧現，恒指高位遇壓，上周四（14日）盤中四百多點的升幅全蒸發。現時外圍走勢偏軟，加上中東局勢不明朗，港股繼上周五下跌後今天繼續尋底。

聶振邦認為，港股弱勢，除了本身缺乏利好因素支撐外，牛熊證分布不均勻亦是另一因素。牛證街貨佔牛熊證街貨總數比例，自5月6日佔55%持續上升至上周最高75%，期間牛證持倉量不斷增加，成為大戶下壓恒指的誘因。今天恒指低位直插牛證重貨區25500至25599，倘若恒指25500守不住，留意25000至25500是否有支持。聶振邦指，由於25000以下的牛證持倉量不多，除非中東局勢進一步惡化，否則進一步跌穿25000的機會較小。

理想新車大幅降價，股價遇壓料未見底

理想汽車(02015)全新一代L9正式上市，共推出2款車型，其中，Livis版售價50.98萬元人民幣，較預售時的55.98萬元人民幣大幅下調5萬元人民幣，至於Ultra版售價45.98萬元人民幣，此前未公布過預售價。該股盤中曾挫近15%。聶振邦認為，理想汽車毛利自2021年至2025年均在大約兩成左右，現時車價大幅下調，勢將使毛利進一步受壓，最終集團能否取得盈利仍未知之數。目前內地新車銷售競爭激烈，預期股價或有進一步下跌的風險。倘若中東局勢進一步惡化，港股進一步下跌，理想股價未必能守得住60元。

零跑首季銷售上升虧損仍擴大，全年盈利成疑

零跑汽車(09863)公布，今年第一季權益持有人應佔虧損擴大2倍至3.9億元人民幣，去年同期則虧損1.3億元人民幣，主要由於毛利總額的下降及費用開支的增加。期內收入108.2億元人民幣，按年增加8%；毛利率為9.4%，按年跌5.5個百分點。同期銷量約11萬輛，按年增長25.8%。零跑盤中曾挫11%，低見40.14元。

聶振邦表示，零跑自去年第二季度錄得季度盈利以來，深受投資者看好，隨後的兩個季度表現也不俗，去年更首次年度扭虧賺逾5億元人民幣，在市場普遍看好下，這次虧損擴大兩倍，出乎市場意料。聶振邦強調，零跑首季虧損擴大，並非來自收入下跌，相反在首季收入錄得8%增幅，反映集團毛利受壓嚴重，使市場的樂觀情緒逆轉，甚至擔心全年能否取得盈利。聶指，現時汽車板塊普遍弱勢，零跑的股價或要下試3月低位36.4元。

撰文：經濟通通訊社市場組



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