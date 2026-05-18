鄭志雯：無意出售瑰麗酒店，積極拓中東市場，料Rosewood Amaala今年夏季前開幕

早前市場傳出鄭氏家族與多家企業洽售瑰麗酒店部分資產，瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯接受CNBC訪問時表示，瑰麗酒店集團及旗下所有品牌均不會出售，集團正專注於提供高品質服務與高品質體驗，未來五年內更有超過30個項目正在籌備與開發中。

被問及瑰麗酒店集團正積極擴張，並將於海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）推出新項目，鄭志雯表示，瑰麗的投資布局非常多元化，將在GCC有兩個新項目推出，包括Rosewood Amaala及Rosewood Red Sea，並正按計劃推進，Rosewood Amaala預計今年夏季前開幕。

她指出，中東衝突過後，GCC地區正快速恢復穩定，基礎建設逐步恢復，營運也重新啟動，有信心這兩家瑰麗酒店都能按計劃且準時開幕。她續稱，觀察到短期旅遊流向出現轉變，但這些需求轉移到了其他瑰麗酒店集團同樣有據點的目的地，例如歐洲、美國與亞洲，集團亦能承接到此部分旅遊需求。

撰文：經濟通採訪組

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