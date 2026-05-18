3分鐘熱炒股點評 | 油價料於90至120美元波動，現水平追中海油不值博
18/05/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 00:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2026 16:40
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