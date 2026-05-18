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3分鐘熱炒股點評 | 油價料於90至120美元波動，現水平追中海油不值博

18/05/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/Al_8dplfZRY

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 00:58
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