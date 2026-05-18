恒大困局 | 中國恒大清盤人據報在香港法庭訴訟中向羅兵咸索賠570億元人幣

據《彭博》報道，中國恒大集團的清盤人正就針對羅兵咸永道國際及其中國內地和香港關聯機構提起的訴訟，尋求570億元人民幣（約84億美元）賠償，這也是香港有史以來規模最大的企業索賠案件之一。

雙方律師表示，在上述總金額中，清盤人尋求向普華永道國際這一全球總部實體及其兩家本地關聯機構追回380億元人民幣；此外，還另外尋求向香港和內地實體追回190億元人民幣。

案件核心聚焦於普華永道對恒大的審計工作。自2021年違約以來，恒大已成為中國房地產危機的象徵。清盤人於2024年提起訴訟，指控普華永道在審計過程中存在「疏忽」和「虛假陳述」。該案可能有助於明確審計事務所在被指財務造假企業中的責任認定。

該訴訟最初針對普華永道在中國內地及香港的關聯實體，隨後清盤人將普華永道國際——負責協調全球成員機構的實體也列為被告。普華永道國際正試圖從該案中脫身，並尋求駁回清盤人對其提出的索賠，即便這一嘗試成功，清盤人仍可繼續針對本地實體推進訴訟。

美國企業重組諮詢公司安邁顧問的Edward Middleton與黃詠詩作為代表恒大債權人的清盤人，於2024年3月提起該訴訟，時間為恒大被勒令清盤之後約兩個月。根據訴狀，該案涉及普華永道對恒大2017年及2018年上半年財務報表出具的審計報告。

普華永道國際在其官網表示，該實體本身不從事審計或向客戶提供服務，「僅對自身的行為或不作為承擔責任」。

撰文：經濟通採訪組

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