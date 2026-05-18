京東「618」將於5月30日晚上8時啟動，官方直減低至5折

京東(09618)零售平台營銷中心平台運營部負責人EricQi在其「618」發布會上表示，今年京東618從5月30日晚上8時正式開啟，持續至6月21日。優惠為官方直減低至5折，尚設有驚喜紅包、PLUS補貼券、外賣券、酒旅券，以及新推「低價熱賣」精選產品名單，熱賣產品可享「買貴雙倍賠」升級服務，升級服務為賠付周期延長及力度相對其他平台加大。而且支付、白條、保險及供金讓利涉及100億元人民幣補貼。另於5月13日到5月29日為心動購物季。

（網上截圖）

發布會上亦提到，JoyInside附身智能亦預計接入超過千萬部終端設備，當中醫療器械方面，京東將在618期間推出多款AI器械新品，一年內100萬部接入JoyInside，未來三年產品銷售目標200億元人民幣。

京東物流料今年618處理超過1000萬項訂單

京東物流(02618)具身智能算法負責人王昊天則預計，今年618處理超過1000萬項訂單，公司會以AI幫助動態路由規劃包裹路線；自研大模型對千萬級存貨單位（SKU）差異化補貨，估算商家庫存周轉效率提升三至四成。

王昊天亦指出，於今年首季，京東物流研發投入按年增長近27.8%，此外數千部無人車正規模化交付；1000部異狼機械臂將部署到位。

今年AI研發投入增逾2倍，京東零售助推機器人品牌累計銷售破百億

JoyInside X 京東京造AI機器狗

京東技術委員會主席曹鵬在其「618」發布會上稱，今年AI將融入京東618用戶消費全流程，包括AI智能體「京言」識別、激發及匹配用戶需求購物體驗，以及京東JoyInside附身智能今年將植入超過千萬部智能硬件設備；京東AI家場景產品群首度亮相。

曹鵬透露，於今年首季，今年京東AI體系相關研發投入按年增幅將逾200%，另目標包括在京東零售方面，今年助推機器人品牌累計銷售破100億元人民幣；產品上市周期縮短30%。京東物流(02618)方面，五年投入300萬部機器人、100萬部無人車及10萬架無人機。

他亦指出，在京東應用程式中，使用「京言」輔助購物用戶近8000萬人，按年增加超過兩倍。

撰文：經濟通採訪組

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