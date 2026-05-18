異動精選 | 新車急降價理想遭血洗，內地經濟數據疲軟內房消費齊挫

備註：

本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2026 17:59

中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2026 16:30

期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 00:58

緊貼市況之報價延遲最少 15 分鐘，資料更新時間為 18/05/2026 16:39

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