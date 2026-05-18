衍生集團：委任新城前CEO馬浚偉為執董、副主席及聯席行政總裁，年薪252萬

衍生集團(06893)公布，馬志偉（別名：馬浚偉）將獲委任為公司執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁，自2026年5月20日起生效。於獲委任後，馬浚偉將與關麗雯共同擔任公司聯席行政總裁，負責監督集團的整體管理及策略規劃。

馬浚偉已與公司訂立服務協議，為期三年。彼須根據公司之組織章程細則於公司即將舉行的2026年股東周年大會上輪值退任及膺選連任。馬浚偉有權就其獲委任為公司執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁收取每年港幣252萬元，並亦可能有權收取由公司薪酬委員會及董事會參考其職責及現行市場條款而建議的酌情花紅。

董事會相信，馬浚偉在企業管理及多渠道營運方面的背景將支持集團的業務活動。預期其營運經驗將為管理團隊提供有用指導，以提高營運效率並支持本集團的發展策略。

公告指，馬浚偉於2023年底加入新城廣播有限公司擔任首席營運總監，其後於2025年6月獲晉升為行政總裁，並一直擔任該職位直至其即將於2026年5月19日離任為止。在此之前，彼曾擔任電視廣播有限公司藝員訓練班校長及香港電台創作總監。

撰文：經濟通採訪組

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