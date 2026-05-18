新股掛牌 | 歷史超購王翼菲科技首掛收高逾76%，先高後低每手賺2325元

翼菲科技(06871)今日首掛，收報53.75元，較招股價30.5元高出76.2%；成交1267萬股，涉資6.94億元。該股一手100股，不考慮交易費用，每手帳面賺2325元。

該股開報54.65元，較招股價高79.2%，最高價為59.65元，最低報52元。

翼菲科技公布，香港公開發售部分共有約33萬人申請，超額認購約1.48萬倍，打破金葉國際所創的超購1.1萬倍，晉身成為史上超購王，認購一手100股的7.1萬人中有2142人獲配股份，分配比率3%，認購61.5萬股的「頂頭槌飛」方穩獲一手。集團今早掛牌上市，發售價每股30.5元，輝立暗盤收報53.55元，比定價升75.6%，一手帳面賺2305元。

「頂頭槌飛」共有約1.02萬人申請，各獲100股，及其中589人股獲配發額外100股，股份分配比率0.02%，香港公開發售部分觸發回補機制，香港公開發售最終發售股份數量升至492萬股，佔發售股份總數20%，至於國際發售超額認購8.77倍。該集團招股集資約7.5億元。鑒於股權高度集中於少數股東，即使小量成交，價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通市場組

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