  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

新股掛牌 | 歷史超購王翼菲科技首掛收高逾76%，先高後低每手賺2325元

18/05/2026

新股掛牌 | 歷史超購王翼菲科技首掛收高逾76%，先高後低每手賺2325元

 

 

　　翼菲科技(06871)今日首掛，收報53.75元，較招股價30.5元高出76.2%；成交1267萬股，涉資6.94億元。該股一手100股，不考慮交易費用，每手帳面賺2325元。

 

　　該股開報54.65元，較招股價高79.2%，最高價為59.65元，最低報52元。

 

　　翼菲科技公布，香港公開發售部分共有約33萬人申請，超額認購約1.48萬倍，打破金葉國際所創的超購1.1萬倍，晉身成為史上超購王，認購一手100股的7.1萬人中有2142人獲配股份，分配比率3%，認購61.5萬股的「頂頭槌飛」方穩獲一手。集團今早掛牌上市，發售價每股30.5元，輝立暗盤收報53.55元，比定價升75.6%，一手帳面賺2305元。

 

　　「頂頭槌飛」共有約1.02萬人申請，各獲100股，及其中589人股獲配發額外100股，股份分配比率0.02%，香港公開發售部分觸發回補機制，香港公開發售最終發售股份數量升至492萬股，佔發售股份總數20%，至於國際發售超額認購8.77倍。該集團招股集資約7.5億元。鑒於股權高度集中於少數股東，即使小量成交，價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

138.100

異動股

01735

中環新能源

9.500

異動股

08121

國恩控股

0.570

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 138.100
  • 01735 中環新能源
  • 9.500
  • 08121 國恩控股
  • 0.570
  • 02291 心泰醫療
  • 11.550
  • 02800 盈富基金
  • 25.820
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.700
  • 目標︰$180.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 1.070
  • 目標︰$1.50
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.300
  • 目標︰$6.58
  • 00558 力勁科技
  • 2.850
  • 目標︰--
  • 02476 勝宏科技
  • 368.800
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 449.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.700
  • 00005 滙豐控股
  • 138.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 82.150
  • 09992 泡泡瑪特
  • 150.700
報章貼士
  • 09880 優必選
  • 113.100
  • 目標︰--
  • 00902 華能國際電力股份
  • 6.590
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 32.940
  • 目標︰$38.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/05/2026 17:07  《盤後部署》港股三連陰死守牛熊線惟北水不領情，長鑫上市益兆易吼低跟進

18/05/2026 17:03  百度(09888)首季經調整淨利潤跌33%至43億人幣勝預期，核心AI新業務收入按年升49%

18/05/2026 17:12  衍生集團：委任新城前CEO馬浚偉為執董、副主席及聯席行政總裁，年薪252萬

18/05/2026 18:04  騰訊控股(00700)今斥資5億元回購111.2萬股

18/05/2026 18:04  《中俄關係》克里姆林宮：俄羅斯對普京訪華抱有「非常高的期待」

18/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出78.76億元，買國壽沽盈富基金

18/05/2026 08:56  【大行炒Ｄ乜】中芯績後獲多行看好，花旗上調華虹目標價近四成

18/05/2026 16:26  《財資快訊》美電升報7.8304，一周拆息較上日微軟至2.5%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

百度首季經調整淨利潤跌33%至43億人幣勝預期，核心AI新業務收入按年升49%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業消費投資均遜預期，普京明訪華，樓價跌幅近一年最差新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地經濟數據差恒指收跌287點報25675，北水打破跌市低撈慣例新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

大佬之言（二）
人氣文章

基金債券攻略．凌風

甚麼是投資組合的定海神針？
人氣文章

政政經經．石鏡泉

特朗普訪京，高開低收新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀飽覽維港全景鐵板燒：必食冰火交融蟹肉牛角包、活龍蝦配海膽醬，冰火交融的蟹肉盛宴
人氣文章

Beauty Feature

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介
人氣文章

ChatENT．月巴氏

因葵，留下這紅色跑車在香港料理裡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脫髮問題｜長期紮辮恐致禿頭？植髮醫生拆解4大迷思，中醫推10大生髮食材
人氣文章
名人健康｜81歲李家鼎暴瘦至120磅，李泳豪揭真相無嚴重疾病新文章
人氣文章
肝臟健康｜43歲男不吃肥肉炸物，竟患重度脂肪肝，醫生揭2大危險食物新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 00:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/05/2026
百度首季經調整淨利潤跌33%至43億人幣勝預期，核心AI新業務收入按年升49%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普：伊朗須迅速行動，否則將失去所有

18/05/2026 09:15

中東戰火

說說心理話

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區