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內地經濟數據差恒指收跌287點報25675，北水打破跌市低撈慣例

18/05/2026

內地經濟數據差恒指收跌287點報25675，北水打破跌市低撈慣例

 

 

　　中國國家統計局公布4月多項經濟數據，全面差過預期，其中4月規模以上工業增加值同比增長4.1%，創逾兩年半新低，社會消費品零售總額同比增長僅0.2%，創近三年半最低，至於首四月固定資產投資同比下降1.6%，為年內首次轉負。外圍吹淡風加上內地經濟增長動力仍然不足，恒生指數盤中曾多次跌穿俗稱牛熊線的250天線（約25596），為4月2日以來首次，惟中字頭概念上揚撐起，尤其是電訊股午後發威，恒指午後回順至25675點收盤，收跌287點或1.1%，連跌兩個交易日。恒生中國企業指數收報8597，跌93點或1.1%。恒生科技指數收報4844，跌96點或1.9%。

 

　　習特會行情結束後，主板成交仍錄得2927億元，但值得留意的是港股通今日錄得近79億元的淨流出，打破近日「升賣跌買」趨勢，進一步加大港股沽壓。

 

　　理想汽車(02015)全新一代L9正式上市，Livis版售價50.98萬元人民幣，較預售時的55.98萬元大幅下調5萬元人民幣，受減價消息刺激，理想股價全日狠挫14.15%，報64.9元；零跑汽車(09863)第一季虧損擴大至3.9億元人民幣，盡管收入按年增加8%，惟毛利率為9.4%按年跌5.5個百分點，股價同瀉7.83%，報41.68元；其他車股同跌，吉利汽車(00175)跌4.81%，報20.58元，比亞迪(01211)跌2.75%，報93.8元，小鵬汽車(09868)跌1.06%，報60.65元。

 

　　國家統計局公布2026年4月份商品住宅銷售價格變動情況，《路透》根據數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.5%，跌幅為11個月最大；環比下降0.1%，跌幅為一年最小。內房股普遍跌，龍湖(00960)挫7.78%，報8.54元，連跌5日累計跌幅13.91%，潤地(01109)跌4.67%，報35.92元，萬科企業(02202)跌4.87%，報2.93元，至於華潤萬象生活(01209)受累樓價零售數據雙重打擊，股價更挫6.19%，報45.8元，連跌3日累計跌幅8.86%。

 

　　中字頭發力穩盤，電訊股升最多，中電信(00728)升6.02%，報5.64元，中聯通(00762)升3.79%，報7.94元，中移動(00941)升0.23%，報86.4元，消息面上三大電訊商相繼推出面向C端用戶的系列試商用Token套餐。油價上升，中海油(00883)升1.29%，報26.76元，中石油(00857)升0.92%，報10.99元，同屬能源類的神華(01088)升1.03%，報44.92元。

 

　　國產存儲晶片龍頭長鑫科技發A股招股書長鑫科技亦在招股書披露2025年度業績，年度收入617.99億元人民幣，且今年首季收入按年暴增7.19倍，純利按年暴增16.88倍。港股存儲晶片概念股兆易創新(03986)收漲8.09%，報588元。

 

　　科網股隨外圍偏軟，快手(01024)跌1.34%，報48.68元，騰訊(00700)跌1.58%，報449.2元，百度(09888)跌0.81%，報134.7元，美團(03690)跌0.67%，報82.15元，阿里(09988)跌0.45%，報131.7元。

 

　　中芯(00981)跌3.44%，報68.7元，暫連跌4日累計跌幅10.31%。

 

　　內地消費數據突發變臉，新消費概念集體挫，毛戈平(01318)插水4.46%，報58.85元，老鋪黃金(06181)跌4.41%，報542.5元，海底撈(06862)跌2.93%，報14.25元，蜜雪集團(02097)跌1.57%，報262.6元，泡泡瑪特(09992)則跌1.12%，報150.7元，連跌6日累計跌幅8.87%。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 00:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2026 16:40
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