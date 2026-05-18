百度首季經調整淨利潤跌33%至43億人幣勝預期，核心AI新業務收入按年升49%

百度(09888)公布，截至2026年3月31日止第一季，純利按年跌55.4%至34.45億元（人民幣．下同），每股美國存託股基本收益9.38元；經調整淨利潤按年則跌33%至43.32億元人民幣，勝預期。

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期內，集團總收入320.75億元，按年跌1.2%，亦勝預期；經調整EBITDA錄59.54億元，按年跌17.4%。

研發費用44億元，按季減少22%，主要是由於員工相關支出減少。

一般性業務收入按年升2%，AI應用及AI原生營銷服務收入按季均下跌

按業務劃分，百度一般性業務收入260億元，按年升2%。百度核心AI新業務收入136億元，按年升49%，按季升21%，其中智能雲基礎設施收入88億元，按季升52%；AI應用收入為25億元，按季跌10%；AI原生營銷服務收入23億元，按季跌15%。

另外，愛奇藝收入62.26億元，按年減少13.4%。

期內，百度無人車服務蘿蔔快跑提供的全無人自動駕駛營運訂單為320萬單，總訂單量按年增長超過120%。截至2026年4月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過2200萬單。截至今年5月，蘿蔔快跑的全球足跡覆蓋27個城市，迄今蘿蔔快跑車隊已累積自動行使超過3.3億公里，包括超過2.2億公里全無人駕駛里程。

李彥宏預告AI將在未來幾個季度創造更多價值

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏在業績報告中稱，首季度集團核心AI新業務收入佔比首次超過百度一般性業務收入的一半，清楚表明AI已成為百度的核心驅動力，並預期AI將在未來幾個季度為百度創造更多價值。

百度首席財務官何海健表示，首季度核心AI新業務收入逾136億元，按年增長49%。百度一般性業務總收入按年增長2%，重回正增長，一般性業務非公認會計準則經營利潤則環比增長39%至40億元。百度經營現金流於第一季度保持正值，為27億元，反映集團經營效率及整體業務健康持續改善。

撰文：經濟通採訪組

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