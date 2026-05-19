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開市Go | 特朗普取消周二襲伊，渣打預告裁員，百度AI收入勁

19/05/2026

要聞盤點

 

1、美股收市走勢分化，受美國國債息率攀升拖累，納指與標指連續第二個交易日下跌，而道指則逆市收高。投資者正密切關注中東踐戰局對油價的影響，以及英偉達(US.NVDA)即將公布的業績。指收市升159點，或0.32%，報49686點；標指跌5.45點，或0.07%，報7403點；納指跌134點，或0.51%，報26090點。中國金龍指數跌49點。日經指數開報61313點，升0.1%。


　
2、美國總統特朗普取消原定周二（19日）對伊朗發動襲擊的計劃，稱雙方正就結束衝突進行嚴肅談判。美國官員否認伊媒關於華府提議臨時豁免石油制裁的報導，特朗普表示不考慮對伊朗作出任何讓步。


　
3、美國30年期國債孳息率徘徊在2023年以來最高點附近。巴克萊警告，若美國經濟保持強勁，30年期美債殖利率可能升至二十餘年來最高水平。


　
4、特朗普預計於本周五（22日）在白宮親自為沃什主持宣誓就職儀式。美銀預測沃什不太可能大幅縮減央行資產負債表，但最終會調整其構成。


　
5、為緩解油市供應緊張，美國財政部對俄羅斯石油給予新的制裁豁免，有效期至6月17日。


　
6、俄羅斯總統普京將於5月19-20日訪問中國，俄媒稱期間他將與國家主席習近平簽署進一步加強全面夥伴關係和戰略合作的聯合聲明。


　
7、中國4月銀行代客涉外收款續創歷史新高，推動收付款差額重新轉為順差。


　
8、歐盟據悉研究考慮出台新措施，加大力度保護經濟免受中國商品大量湧入的衝擊，反脅迫工具的啟用門檻和適用條件也將被納入討論範圍。


　
9、被視為英國首相有力競爭者的大曼徹斯特市長貝安德通過發言人表示，如果入主唐寧街10號，他不會對財政規則進行修改。
　
10、惠譽表示，截至4月30日的12個月內，美國私募信貸貸款違約率達到創紀錄的6%。


　
11、高盛最新研究報告指出，全球央行對黃金的長期配置需求依然強勁，預期將持續加大購金力度。該行維持對金價的看漲預測，預計在央行買盤助力下，金價將於今年底前挑戰每盎司5400美元的目標價。

 

12、香港財政司司長陳茂波昨日（18日）在社交平台表示，已抵達法國巴黎展開歐洲三國五天訪問，將與法國的金融協會和智庫會面，介紹和推廣香港國際金融中心的新發展和新機遇。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 10:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 10:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 10:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2026 09:50
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