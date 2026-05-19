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美股 | 美債息飆升拖累科技股，道指收市升159點

19/05/2026

　　美股收市走勢分化，受美國國債息率攀升拖累，納指與標指連續第二個交易日下跌，而道指則逆市收高。投資者正密切關注中東戰局對油價的影響，以及英偉達(US.NVDA)即將公布的業績。

 

　　道指收市升159.95點，或0.32%，報49686.12點；標指跌5.45點，或0.07%，報7403.05點；納指跌134.41點，或0.51%，報26090.73點。

 

　　科技股對利率變化極為敏感，近期帶領大市創出新高的科技巨企，在美國國債孳息率飆升的衝擊下首當其衝，觸發市場獲利回吐及資金轉向傳統價值股。

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌2.9%，英偉達(US.NVDA)跌1.3%，Meta(US.META)跌0.5%，蘋果(US.AAPL)跌0.8%，微軟(US.MSFT)升0.4%，谷歌(US.GOOG)跌0.1%，亞馬遜(US.AMZN)升0.3%。

 

　　全球主權債券孳息率普遍面臨上行壓力，其中美國10年期國債孳息率升至4.53厘，而30年期國債孳息率更觸及約4.945厘的一年來最高水平。英國30年期國債孳息率攀升至1990年代末以來高位，日本長期債息亦同步走高，反映全球市場對通脹及財政赤字的持續擔憂。

 

　　美國總統特朗普宣布，應卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋的要求，美方已押後原定於周二(19日)重啟對伊朗的打擊計劃，但美軍已作好隨時發動全面軍事行動的準備。

 

布蘭特期油跌，紐約期油升

 

　　商品市場方面，伊朗媒體報道華盛頓提議暫時豁免對伊石油制裁後，布蘭特期油價格受壓回落至每桶108美元附近，跌約0.6%，紐約期油則升0.5%，報每桶101.56美元。

 

　　市場關注本周多家大型企業的季績，其中將於周三(20日)公布業績的英偉達成為市場焦點。零售業巨企Target(US.TGT)和沃爾瑪(US.WMT)亦將派發成績表，這將為評估美國本土消費力道提供關鍵數據。

 

　　國際金價走勢出現分化，現貨黃金價格展現出抗跌力，日內先後突破每盎司4500關口，尾市回穩向上，報每盎司4553美元。紐約期金則相對疲弱，同樣曾觸及4500美元水平，日內大致持平，報每盎司4563美元。

 

　　美匯指數延續近期強勢，盤中最高曾上探至99.41水平，創下自4月上旬以來的逾一個月新高。尾市輕微向下，報99.04，跌0.2%。美元全面走強，帶動美元兌日圓匯率一度升穿159水平，日內4158.9，升0.1%。歐元兌美元匯價於日內微升約0.2%至1.1646水平。

撰文：經濟通國金組

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