盤前攻略｜大摩警告債息續升美股將見實質調整，港股好方退守25200

周一（18日）美股開盤晶片股持續受壓，希捷科技表明新建工廠「耗時太久」，市場憂慮公司無法滿足需求而落後急跌近7％，其餘晶片股跟隨借勢回吐，美光跌近6％，費城半導體指數跌約2.5％。此外，美國30年期國債孳息率徘徊在2023年以來最高點附近，大摩警告，若果長期利率繼續上升，預期股市自3月底觸底以來，將迎來首次「具有實質意義的調整」。美股三大指數個別發展；道指升195點報49686，納指跌134點報26090，標普跌5點報7403。

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*中概、ADR續走軟*

中概股續軟；阿里巴巴升0.51％報133.26美元，拼多多跌0.90％報94.97美元，京東跌1.28％報31.60美元，百度升1.76％報137.71美元，萬國數據跌0.07％報45.48美元，金山雲跌3.00％報14.87美元，理想跌9.83％報16.69美元，蔚來跌3.61％報5.88美元，小鵬跌3.59％報15.06美元，攜程跌0.58％報49.32美元，貝殼跌2.04％報17.80美元，富途跌2.18％報131.70美元。

ADR造價較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.12％，折合449.7港元；小米(01810)ADR較港股高0.38％，折合30.8港元；美團(03690)ADR較港股低0.96％，折合81.4港元；友邦(01299)ADR較港股高0.32％，折合86.9港元；滙控(00005)ADR較港股高2.22％，折合141.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.08％，折合410.3港元。

*恒指牛倉退完再退，守去年第四季支持位*

昨晚恒指夜期跌54點報25558，較現貨低水117點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25640，升15點，較恒指現貨高水35點，恒指開料無方向。

因晶片股持續回軟，韓股今早再跌逾2％，儘管港股較少晶片標的，但氣氛影響下也難改下跌氣氛。參考恒指牛熊證街貨分布，連日跌市過後牛友毫無退路只能一直向下避，寄望市況反彈時能賺回部分。連同被殺街貨昨日牛倉淨減20751張對應期指張數，而昨日近乎殺穿25500令資金進一步退避至下方，牛友以去年第四季支持位25200為下一個陣地，昨日25200至25299已累積1571張對應期指張數為最重貨區，日內恒指支持將下移至25200。

撰文：經濟通市場組

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